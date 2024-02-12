Гетманцев рассказал, какая страна второй месяц подряд предоставляет наибольшее внешнее финансирование бюджету Украины — Finance.ua

Гетманцев рассказал, какая страна второй месяц подряд предоставляет наибольшее внешнее финансирование бюджету Украины Сегодня 15:31 — Казна и Политика

Гетманцев рассказал, какая страна второй месяц подряд предоставляет наибольшее внешнее финансирование бюджету Украины

По данным Минфина Украины, в январе 2024 года Украина получила 436 млн долларов внешнего финансирования. Это на порядок меньше, чем за январь 2023 года (4,26 млрд долл.).

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

А Япония второй месяц подряд предоставляет наибольшее внешнее финансирование бюджету Украины.

«Сейчас хочу искренне поблагодарить правительство и граждан Японии, которые пришли на помощь в трудное время» — написал он.

Всё внешнее финансирование в январе поступило от Японии. Страна предоставила также наибольшую долю в финансовой помощи в декабре прошлого года (около 2,2 млрд долл.).

Япония на сегодняшний день является четвертым крупнейшим донором/кредитором, предоставляющим как льготные кредиты, так и гранты госбюджету Украины на финансирование гражданских расходов на социальную защиту, восстановление и развитие. Общая сумма только прямой бюджетной поддержки с начала полномасштабной войны — 4,64 млрд дол.

Напомним, Украина с начала полномасштабной войны в целом получила от стран Северной Америки, Европы и Азии помощь в размере более 178 млрд долларов. Как подсчитали в Институте изучения войны, ЕС и его государства-члены предоставили Украине 148,5 млрд долларов (138 млрд евро). В эту сумму входит и недавно объявленный пакет поддержки в размере 50 млрд евро.

Справка Finance.ua:

Япония в декабре прошлого года пообещала выделить Украине 4,5 млрд долларов, а также внести дополнительный взнос в размере 37 млн ​​долларов в фонд НАТО для предоставления дополнительной поддержки обороне Украины в январе 2024 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.