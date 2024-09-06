Сын Байдена признал вину по делу об уклонении от уплаты налогов — Finance.ua

Сын Байдена признал вину по делу об уклонении от уплаты налогов Сегодня 18:00 — Мир

Сын Байдена признал вину по делу об уклонении от уплаты налогов

Сын действующего президента США Джо Байден Гантер признал вину по делу об уклонении от уплаты налогов, объявили его адвокаты сегодня.

Об этом сообщает CNN

По словам адвоката Эбби Лоуэлла, Гантер Байден признает, что у прокуроров достаточно доказательств, чтобы осудить его, и он примет любой приговор, который в конечном итоге вынесет суд Лос-Анджелеса.

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Хантеру Байдену предъявлены обвинения в девяти налоговых преступлениях, в частности, в трех тяжких. Прокуроры утверждают, что сын президента США не заплатил 1,4 миллиона долларов налогов и уклонился от уплаты налогов, подав налоговые декларации с ложной информацией. Они также утверждают, что Хантер Байден тратил свои деньги на роскошные автомобили, роскошные отели, вместо того чтобы платить налоги вовремя.

Хантер Байден в итоге заплатил около 2 миллионов долларов налогов и штрафов, узнав о начале расследования. За несколько недель до суда судья запретил адвокатам Байдена рассказывать присяжным о запоздалой уплате налога или о его алкогольной и наркотической зависимости, что нанесло серьезный удар по стратегии его защиты.

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Ранее CNN сообщал, что этим летом состоялись переговоры о признании вины, которые к тому времени не привели к соглашению.

Как сообщалось, в декабре прошлого года федеральное большое жюри обвинило Хантера Байдена в том, что он не уплатил 1,4 миллиона долларов налогов в период с 2016 по 2019 годы, потратив миллионы долларов на наркотики и разные ценные вещи. Суд должен начаться в следующем месяце в Лос-Анджелесе. Байден-младший не признает себя виновным.

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Кроме того, против Хантера Байдена были предъявлены обвинения в том, что он сделал два неправдивых заявления при заполнении документов для приобретения оружия. Хантер Байден утверждал, что не был зависим от запрещенных наркотиков. Его также обвинили в незаконном хранении оружия. Федеральное жюри присяжных на этой неделе признало его виновным по всем трем обвинениям.

Укрінформ По материалам:

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