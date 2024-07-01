Италия обвиняет Google в неуплате налогов на сумму 1 миллиард евро — Finance.ua
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Италия обвиняет Google в неуплате налогов на сумму 1 миллиард евро

Фондовый рынок
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Италия обвиняет Google в неуплате налогов на сумму 1 миллиард евро
Италия обвиняет Google в неуплате налогов на сумму 1 миллиард евро
Италия требует от Google выплатить 1 миллиард евро неуплаченных налогов и штрафов через семь лет после того, как компания урегулировала налоговый спор с властями Рима.
Об этом сообщает Reuters.
Налоговое агентство Италии начало соревновательный процесс с Google из-за неуплаты налогов и штрафов на сумму 1 миллиард евро, который может завершиться либо мировым соглашением, либо началом судебного процесса.
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Расследование было начато в декабре 2022 года, а претензии охватывают период с 2018 по 2022 год.
Прокуратура Милана утверждает, что Google не подавала и не уплачивала налоги с доходов, полученных в Италии.
В Google после обвинений заявили, что соблюдают налоговое законодательство во всех странах, где работают, включая Италию.
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В 2017 году компания Google заплатила 306 миллионов евро, поскольку считалось, что она имеет постоянное представительство в Италии на основании того, что ее персонал работает в стране.
Сообщается, что теперь требование было выдвинуто на основе цифровой инфраструктуры, которую она имеет в стране и которая позволяет ей работать и получать доход. Это тот же подход, который был использован в недавнем налоговом урегулировании с Netflix.
По материалам:
Економічна Правда
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