Компанию Google оштрафовали во Франции за нарушение правил использования контента — Finance.ua
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Компанию Google оштрафовали во Франции за нарушение правил использования контента

Фондовый рынок
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Компанию Google оштрафовали во Франции за нарушение правил использования контента
Компанию Google оштрафовали во Франции за нарушение правил использования контента
Французский антимонопольный орган наложил штраф на Google в размере 250 миллионов евро. Причиной стало невыполнение обязательств по выплате местным издателям за их новости.
Об этом пишет AP.
«Французская служба защиты конкуренции наложила на Google еще один крупный штраф, связанный с долгим спором о выплате французским издателям за их новости», — говорится в сообщении.
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Как объяснили в антимонопольной службе, они оштрафовали Google из-за невыполнения компанией некоторых обязательств, которые она взяла на себя в ходе переговоров.
Американский технологический гигант был вынужден вести переговоры с французскими издателями новостей после того, как в 2020 году суд поддержал решение, ссылаясь на директиву ЕС об авторском праве с 2019 года.
В своем блоге компания Google заявила, что согласилась уплатить штраф.
В то же время, там добавили, что штраф «не является пропорциональным» вопросом, поднятым французским надзорным органом, и «недостаточно учитывает» усилия Google, направленные на решение проблем.
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Франция была первой из 27 стран ЕС, которая приняла директиву об авторском праве, предоставляющую издателям и новостным компаниям возможность заключать лицензионные соглашения с онлайн-платформами.
Издание пишет, что решение антимонопольного органа является четвертым за многие годы, направленным против Google за несоблюдение компанией правовой базы ЕС с целью создания «необходимых условий для сбалансированных переговоров между информационными агентствами, издателями и цифровыми платформами».
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