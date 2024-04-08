Alphabet, владеющий Google, готовит крупнейшую сделку в своей истории — Finance.ua

Alphabet, владеющий Google, готовит крупнейшую сделку в своей истории
Alphabet обсуждает идею поглощения HubSpot со своими консультантами.
Об этом сообщили источники Reuters.
Представители Alphabet встречались с инвестиционными банкирами из Morgan Stanley и говорили о возможной цене предложения, а также о том, примут ли возможное соглашение антимонопольные органы, утверждают собеседники агентства.
Рыночная капитализация Hubspot составляет около $35 млрд.
Alphabet пока не делала никакого предложения HubSpot. Представитель HubSpot заявил Reuters, что компания не комментирует слухи и предположения и сосредоточена на продолжении строительства своего бизнеса и обслуживании клиентов. Alphabet и Morgan Stanley пока не ответили на запросы Reuters.
HubSpot получила в 2023 году $2,2 млрд выручки и чистый убыток в размере $176,3 млн. Несмотря на финансовые потери, акции HubSpot выросли примерно на 50% за последние 12 месяцев.
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