Alphabet, владеющий Google, готовит крупнейшую сделку в своей истории — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Alphabet, владеющий Google, готовит крупнейшую сделку в своей истории

Фондовый рынок
26
Alphabet, владеющий Google, готовит крупнейшую сделку в своей истории
Alphabet, владеющий Google, готовит крупнейшую сделку в своей истории
Alphabet обсуждает идею поглощения HubSpot со своими консультантами.
Об этом сообщили источники Reuters.
Представители Alphabet встречались с инвестиционными банкирами из Morgan Stanley и говорили о возможной цене предложения, а также о том, примут ли возможное соглашение антимонопольные органы, утверждают собеседники агентства.
Рыночная капитализация Hubspot составляет около $35 млрд.
Читайте также
Alphabet пока не делала никакого предложения HubSpot. Представитель HubSpot заявил Reuters, что компания не комментирует слухи и предположения и сосредоточена на продолжении строительства своего бизнеса и обслуживании клиентов. Alphabet и Morgan Stanley пока не ответили на запросы Reuters.
HubSpot получила в 2023 году $2,2 млрд выручки и чистый убыток в размере $176,3 млн. Несмотря на финансовые потери, акции HubSpot выросли примерно на 50% за последние 12 месяцев.
По материалам:
Процес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.