ИИ-компании потеряли $190 млрд капитализации после финотчетов Alphabet и Microsoft — Finance.ua
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ИИ-компании потеряли $190 млрд капитализации после финотчетов Alphabet и Microsoft

Фондовый рынок
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ИИ-компании потеряли $190 млрд капитализации после финотчетов Alphabet и Microsoft
ИИ-компании потеряли $190 млрд капитализации после финотчетов Alphabet и Microsoft
Компании, связанные с искусственным интеллектом, потеряли $190 млрд рыночной стоимости поздно вечером во вторник, 30 января, после того, как Microsoft, Alphabet и Advanced Micro Devices представили квартальные отчеты, которые не смогли произвести впечатление на инвесторов.
Об этом пишет Reuters.
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Падение акций подчеркнуло повышенные ожидания инвесторов после ралли на фондовом рынке, вызванном искусственным интеллектом. В последние месяцы наблюдался рекордный рост акций благодаря обещанию внедрить эту технологию в корпоративную среду.
Акции Alphabet упали на 5,6% после того, как доходы от рекламы материнской компании Google за декабрь не оправдали ожиданий. Alphabet также заявила, что в текущем году ее расходы на центры обработки данных для поддержки своих планов в области искусственного интеллекта возрастут, подчеркнув затраты на жесткую конкуренцию в области искусственного интеллекта с Microsoft.
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Microsoft превзошла оценки аналитиков по квартальной выручке, поскольку новые функции искусственного интеллекта помогли привлечь клиентов к облачным сервисам и службам Windows. Однако ее акции упали на 0,7% раньше во вторник.
Акции производителя микросхем Advanced Micro Devices упали на 6% после того, как его прогноз выручки в первом квартале не оправдал оценок, хотя компания прогнозировала высокую продажу своих процессоров искусственного интеллекта.
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Акции Nvidia, выросшие на 27% в январе после более чем утроения в прошлом году благодаря оптимизму в области искусственного интеллекта, также вернули часть этого прироста, акции снизились более чем на 2%.
Акции производителя серверов Super Micro Computer, еще одной выигравшей от спроса компании, связанной с искусственным интеллектом, упали более чем на 3%.
По материалам:
Forbes.ua
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