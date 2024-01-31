ИИ-компании потеряли $190 млрд капитализации после финотчетов Alphabet и Microsoft — Finance.ua

ИИ-компании потеряли $190 млрд капитализации после финотчетов Alphabet и Microsoft
Компании, связанные с искусственным интеллектом, потеряли $190 млрд рыночной стоимости поздно вечером во вторник, 30 января, после того, как Microsoft, Alphabet и Advanced Micro Devices представили квартальные отчеты, которые не смогли произвести впечатление на инвесторов.
Об этом пишет Reuters.
Падение акций подчеркнуло повышенные ожидания инвесторов после ралли на фондовом рынке, вызванном искусственным интеллектом. В последние месяцы наблюдался рекордный рост акций благодаря обещанию внедрить эту технологию в корпоративную среду.
Акции Alphabet упали на 5,6% после того, как доходы от рекламы материнской компании Google за декабрь не оправдали ожиданий. Alphabet также заявила, что в текущем году ее расходы на центры обработки данных для поддержки своих планов в области искусственного интеллекта возрастут, подчеркнув затраты на жесткую конкуренцию в области искусственного интеллекта с Microsoft.
Microsoft превзошла оценки аналитиков по квартальной выручке, поскольку новые функции искусственного интеллекта помогли привлечь клиентов к облачным сервисам и службам Windows. Однако ее акции упали на 0,7% раньше во вторник.
Акции производителя микросхем Advanced Micro Devices упали на 6% после того, как его прогноз выручки в первом квартале не оправдал оценок, хотя компания прогнозировала высокую продажу своих процессоров искусственного интеллекта.
Акции Nvidia, выросшие на 27% в январе после более чем утроения в прошлом году благодаря оптимизму в области искусственного интеллекта, также вернули часть этого прироста, акции снизились более чем на 2%.
Акции производителя серверов Super Micro Computer, еще одной выигравшей от спроса компании, связанной с искусственным интеллектом, упали более чем на 3%.
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