Цукерберг продал акции Meta на полмиллиарда долларов за последние два месяца — Finance.ua

Цукерберг продал акции Meta на полмиллиарда долларов за последние два месяца Сегодня 22:49 — Фондовый рынок

Цукерберг продал акции Meta на полмиллиарда долларов за последние два месяца

COE Meta Platforms Марк Цукерберг продал акций компании на сумму около 428 млн долл. в четвертом квартале 2023 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что это его первые продажи акций за два года, и они произошли на фоне падения цен акций компании до самого низкого уровня за последние семь лет. Цукерберг продавал акции каждый торговый день с 1 ноября до конца года, продав почти 1,28 млн акций на сумму около 428 млн долл., согласно поданному во вторник заявлению в регуляторные органы.

В среднем каждая продажа приносила 10,4 млн долл., а самая большая — 28 декабря на сумму 17,1 млн дол.

«До этого Цукерберг не продавал акции Meta с ноября 2021 года. В прошлом году цена акций компании выросла на 194% с семилетнего минимума в конце 2022 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, в 2023 году акции Meta превзошли акции всех других крупных технологических гигантов, кроме Nvidia Corp., и сейчас они приближаются к своему рекордному максимуму сентября 2021 года.

В общей сложности Цукерберг владеет около 13% акций Meta и имеет состояние около 125 млрд долл., согласно индексу миллиардеров Bloomberg, что делает его седьмым самым богатым человеком в мире.

Економічна Правда По материалам:

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