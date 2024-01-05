Цукерберг продал акции Meta на полмиллиарда долларов за последние два месяца — Finance.ua
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Цукерберг продал акции Meta на полмиллиарда долларов за последние два месяца

Фондовый рынок
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Цукерберг продал акции Meta на полмиллиарда долларов за последние два месяца
Цукерберг продал акции Meta на полмиллиарда долларов за последние два месяца
COE Meta Platforms Марк Цукерберг продал акций компании на сумму около 428 млн долл. в четвертом квартале 2023 года.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что это его первые продажи акций за два года, и они произошли на фоне падения цен акций компании до самого низкого уровня за последние семь лет. Цукерберг продавал акции каждый торговый день с 1 ноября до конца года, продав почти 1,28 млн акций на сумму около 428 млн долл., согласно поданному во вторник заявлению в регуляторные органы.

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В среднем каждая продажа приносила 10,4 млн долл., а самая большая — 28 декабря на сумму 17,1 млн дол.
«До этого Цукерберг не продавал акции Meta с ноября 2021 года. В прошлом году цена акций компании выросла на 194% с семилетнего минимума в конце 2022 года», — говорится в сообщении.
Кроме того, в 2023 году акции Meta превзошли акции всех других крупных технологических гигантов, кроме Nvidia Corp., и сейчас они приближаются к своему рекордному максимуму сентября 2021 года.
В общей сложности Цукерберг владеет около 13% акций Meta и имеет состояние около 125 млрд долл., согласно индексу миллиардеров Bloomberg, что делает его седьмым самым богатым человеком в мире.
По материалам:
Економічна Правда
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