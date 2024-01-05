Цукерберг продал акции Meta на полмиллиарда долларов за последние два месяца — Finance.ua

Цукерберг продал акции Meta на полмиллиарда долларов за последние два месяца
COE Meta Platforms Марк Цукерберг продал акций компании на сумму около 428 млн долл. в четвертом квартале 2023 года.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что это его первые продажи акций за два года, и они произошли на фоне падения цен акций компании до самого низкого уровня за последние семь лет. Цукерберг продавал акции каждый торговый день с 1 ноября до конца года, продав почти 1,28 млн акций на сумму около 428 млн долл., согласно поданному во вторник заявлению в регуляторные органы.
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В среднем каждая продажа приносила 10,4 млн долл., а самая большая — 28 декабря на сумму 17,1 млн дол.
«До этого Цукерберг не продавал акции Meta с ноября 2021 года. В прошлом году цена акций компании выросла на 194% с семилетнего минимума в конце 2022 года», — говорится в сообщении.
Кроме того, в 2023 году акции Meta превзошли акции всех других крупных технологических гигантов, кроме Nvidia Corp., и сейчас они приближаются к своему рекордному максимуму сентября 2021 года.
В общей сложности Цукерберг владеет около 13% акций Meta и имеет состояние около 125 млрд долл., согласно индексу миллиардеров Bloomberg, что делает его седьмым самым богатым человеком в мире.
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