Капитализация Microsoft достигла исторических $3 триллионов — Finance.ua
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Капитализация Microsoft достигла исторических $3 триллионов

Фондовый рынок
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Капитализация Microsoft достигла исторических $3 триллионов
Капитализация Microsoft достигла исторических $3 триллионов
Корпорация Microsoft в среду, 24 января, достигла исторической рыночной оценки в $3 триллиона. Компания стала второй после Apple, достигшей такого уровня в прошлом году.
Об этом пишет Bloomberg.
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Акции подорожали на 1,7% до 405,63 долларов США, подняв рыночную капитализацию чуть более 3 триллионов долларов в течение рыночных часов. Однако он повысился лишь на 0,9%, достигнув рекорда, но с отметкой в ​​2,99 триллиона долларов.
www.bloomberg.com
www.bloomberg.com
«Этот порог закрепляет за Microsoft статус одной из крупнейших публичных компаний. Она ненадолго опередила по капитализации Apple Inc., которая в прошлом году стала первой компанией, достигшей отметки в 3 триллиона долларов, но впоследствии снова опустилась ниже производителя iPhone, и с тех пор эти две компании занимают одинаковые позиции на рынке», — пишет агентство.
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Такие показатели свидетельствуют об энтузиазме инвесторов в отношении искусственного интеллекта и его доходности.
Согласно данным Bloomberg, ожидается, что в 2024 финансовом году доход компании вырастет почти на 15% — это быстрее, чем в целом в технологическом секторе.
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Такой рост привел к тому, что акции Microsoft стали одними из самых популярных на Уолл-стрит. Более 90% аналитиков, отслеживаемых Bloomberg, рекомендуют их покупать.
Напомним, рыночная стоимость Microsoft Corp. 11 января этого года на короткое время превысила капитализацию Apple Inc. чего не случалось с ноября 2021 года.
Цена бумаг Microsoft в ходе сессии росла на 0,9%, тогда как акции Apple подешевели на 1,1%. В результате капитализация Microsoft достигла $2,87 трлн, в то время как рыночная стоимость Apple опустилась до $2,86 трлн.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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