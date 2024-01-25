Капитализация Microsoft достигла исторических $3 триллионов — Finance.ua

Капитализация Microsoft достигла исторических $3 триллионов Сегодня 12:43 — Фондовый рынок

Капитализация Microsoft достигла исторических $3 триллионов

Корпорация Microsoft в среду, 24 января, достигла исторической рыночной оценки в $3 триллиона. Компания стала второй после Apple, достигшей такого уровня в прошлом году.

Об этом пишет Bloomberg.

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Акции подорожали на 1,7% до 405,63 долларов США, подняв рыночную капитализацию чуть более 3 триллионов долларов в течение рыночных часов. Однако он повысился лишь на 0,9%, достигнув рекорда, но с отметкой в ​​2,99 триллиона долларов.

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«Этот порог закрепляет за Microsoft статус одной из крупнейших публичных компаний. Она ненадолго опередила по капитализации Apple Inc., которая в прошлом году стала первой компанией, достигшей отметки в 3 триллиона долларов, но впоследствии снова опустилась ниже производителя iPhone, и с тех пор эти две компании занимают одинаковые позиции на рынке», — пишет агентство.

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Такие показатели свидетельствуют об энтузиазме инвесторов в отношении искусственного интеллекта и его доходности.

Согласно данным Bloomberg, ожидается, что в 2024 финансовом году доход компании вырастет почти на 15% — это быстрее, чем в целом в технологическом секторе.

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Такой рост привел к тому, что акции Microsoft стали одними из самых популярных на Уолл-стрит. Более 90% аналитиков, отслеживаемых Bloomberg, рекомендуют их покупать.

Напомним, рыночная стоимость Microsoft Corp. 11 января этого года на короткое время превысила капитализацию Apple Inc. чего не случалось с ноября 2021 года.

Цена бумаг Microsoft в ходе сессии росла на 0,9%, тогда как акции Apple подешевели на 1,1%. В результате капитализация Microsoft достигла $2,87 трлн, в то время как рыночная стоимость Apple опустилась до $2,86 трлн.

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