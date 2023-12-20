В чат-боте с ИИ Copilot от Microsoft можно будет создавать музыку — Finance.ua

В чат-боте с ИИ Copilot от Microsoft можно будет создавать музыку Сегодня 22:23 — Технологии&Авто

В чат-боте с ИИ Copilot от Microsoft можно будет создавать музыку

Чат-бот от Microsoft на основе искусственного интеллекта Copilot может создавать песни благодаря интеграции с музыкальной нейросетью Suno.

Об этом пишет Microsoft Bing.

«Мы верим, что это партнерство откроет новые горизонты для творчества и веселья, сделав создание музыки доступным для каждого. Этот опыт начнет распространяться для пользователей с сегодняшнего дня (с 19 декабря — ЭП), а в течение следующих недель он будет расширен», — пишут в Microsoft Bing.

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Пользователи могут ввести подсказки в Copilot, например «Создай поп-песню о приключениях с семьей», и Suno превратит идею в музыку. из одного предложения появится полная песня со словами, инструменталом и пением.

Получить доступ к чат-боту с интеграцией с Suno можно после запуска Microsoft Edge и включения плагина Suno.

Економічна Правда По материалам:

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