АРМА разыскало активы украинских предпринимателей, подозреваемых в неуплате налогов более чем на 100 млн гривен — Finance.ua
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АРМА разыскало активы украинских предпринимателей, подозреваемых в неуплате налогов более чем на 100 млн гривен

Криминал
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АРМА разыскала активы украинских предпринимателей, подозреваемых в неуплате налогов более чем на 100 млн гривен
Об этом сообщил заместитель главы Агентства по розыску и менеджменту активов Павел Великоречанин.
По информации следствия, предприниматели в ходе ведения хозяйственной деятельности уклонились от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.
Сумма причиненного ущерба, согласно материалам уголовного производства, составляет около 100 млн гривен.
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По словам заместителя главы АРМА, работники Управления информационно-аналитического обеспечения выявления и розыска активов разыскали ряд объектов недвижимости, земельные участки, дорогие автомобили, несколько прогулочных судов, имущественные права на торговые марки, а также доли в уставных капиталах компаний как в Украине, так и за ее пределами.
«Кроме того, на счетах фигурантов дела обнаружено около 85 млн гривен. Информация о выявленных активах направлена ​​в правоохранительный орган для дальнейшего наложения ареста на выявленные активы», — сообщил Павел Великоречанин.
По материалам:
Finance.ua
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