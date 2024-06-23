Свет будут гарантированно отключать еще две зимы: эксперт оценил энергетическую систему Украины — Finance.ua

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Свет будут гарантированно отключать еще две зимы: эксперт оценил энергетическую систему Украины

Энергетика
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Свет будут гарантированно отключать еще две зимы: эксперт оценил энергетическую систему Украины
Свет будут гарантированно отключать еще две зимы: эксперт оценил энергетическую систему Украины
Если бы Украине удалось вернуть ЗАЭС в энергосистему, то ограничения практически не понадобились бы, но без станции еще две зимы у украинцев гарантированно будут действовать графики света.
Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире «Киев24».
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Он отмечает, что состояние энергетической системы Украины — 3 из 12.
«Если бы нам удалось каким-то образом вернуться в управление Запорожской атомной станцией и включить в работу хотя бы 2−3 блока, это был бы огромный фактор, который изменит ситуацию в энергосистеме. Ограничения практически не понадобились бы. Или понадобились бы очень редко», — отмечает он.
Харченко объяснил, что без помощи ЗАЭС еще две зимы у украинцев гарантированно будут действовать ограничения.
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«Если это не произошло, то для восстановления мощностей нам нужно где-то 2 года. То есть две зимы у нас ограничения будут практически гарантированы. На вторую зиму 2025−2026 они будут минимизированы, но, по всей вероятности, будут», — добавил эксперт.
Напомним, по словам Дениса Шмыгаля, за последнюю неделю партнеры объявили о поддержке украинской энергосистемы более чем на 1 млрд долларов.

Удары по энергосистеме: что может сделать Украина, чтобы обезопасить себя от блэкаутов 🔍

По материалам:
Економічна Правда
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