НБУ оценил расходы на распределенную генерацию в «миллиарды долларов» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ оценил расходы на распределенную генерацию в «миллиарды долларов»

Энергетика
19
Восстановление мощностей по производству электроэнергии за счет распределенной генерации в Украине требует миллиардов долларов. В то же время, бизнес должен это сделать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой во время презентации «Отчета о финансовой стабильности» на Youtube.
«Если говорить о цифрах по энергетике, по генерирующим мощностям. Один мегаватт восстановления мощности стоит примерно 1 млн долларов. Вы знаете, сколько гигаватт мы потеряли», — сказала она.
Как отметила Рожкова, если Украина хотя бы 20% от этого сможет восстановить за счет распределенной генерации «можете посчитать, что это миллиарды долларов».
По ее словам, все заинтересованы в том, чтобы распределенная генерация «к сезону холодов была создана».
Рожкова заявила, что нехватка мощностей в энергосистеме — это «вызов для бизнеса». Она призвала предпринимателей перестроиться и инвестировать в свою энергонезависимость, покупая средней, малой мощности турбины и обеспечивать производство бесперебойными поставками.
Напомним, из-за масштабных атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины только по состоянию на середину апреля потеряно более 40% генерирующих мощностей ГЭС и около 80% - ТЭС по сравнению с их уровнем до полномасштабного вторжения. По разным оценкам Украина потеряла от 8 до 10 гВт мощностей.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.