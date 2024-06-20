НБУ оценил расходы на распределенную генерацию в «миллиарды долларов» — Finance.ua

НБУ оценил расходы на распределенную генерацию в «миллиарды долларов» Сегодня 08:33 — Энергетика

Восстановление мощностей по производству электроэнергии за счет распределенной генерации в Украине требует миллиардов долларов. В то же время, бизнес должен это сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой во время презентации «Отчета о финансовой стабильности» на Youtube

«Если говорить о цифрах по энергетике, по генерирующим мощностям. Один мегаватт восстановления мощности стоит примерно 1 млн долларов. Вы знаете, сколько гигаватт мы потеряли», — сказала она.

Как отметила Рожкова, если Украина хотя бы 20% от этого сможет восстановить за счет распределенной генерации «можете посчитать, что это миллиарды долларов».

По ее словам, все заинтересованы в том, чтобы распределенная генерация «к сезону холодов была создана».

Рожкова заявила, что нехватка мощностей в энергосистеме — это «вызов для бизнеса». Она призвала предпринимателей перестроиться и инвестировать в свою энергонезависимость, покупая средней, малой мощности турбины и обеспечивать производство бесперебойными поставками.

Напомним, из-за масштабных атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины только по состоянию на середину апреля потеряно более 40% генерирующих мощностей ГЭС и около 80% - ТЭС по сравнению с их уровнем до полномасштабного вторжения. По разным оценкам Украина потеряла от 8 до 10 гВт мощностей.

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