Сверхзвуковой самолет X-59 в этом году поднимется в небо — Finance.ua

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Сверхзвуковой самолет X-59 в этом году поднимется в небо

Технологии&Авто
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Сверхзвуковой самолет X-59 в этом году поднимется в небо
Сверхзвуковой самолет X-59 в этом году поднимется в небо
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компания Lockheed Martin рассчитывают поднять в небо экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59 до конца года.
«X-59 — это сверхзвуковое транспортное средство. Но это экспериментальный реактивный самолет с игловидным носом, имеющий радикальную конструкцию. Он полетит в конце года, чтобы проверить, возможно ли совершать сверхзвуковые полеты без грохота звукового удара и, соответственно, летать над населенными пунктами», — заявил директор NASA Билл Нельсон, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.
Говоря о шуме, который, как предполагается, будет издавать в полете X-59, Билл Нельсон заявил: «Это будет приглушенный рев».
«Бесшумный» сверхзвуковой самолет X-59, создаваемый в рамках программы Quesst, благодаря своей конструкции во время движения со скоростью выше скорости звука не должен издавать характерного хлопка. Разработчики и NASA считают, что после испытаний можно будет отменить запрет на полеты над сушей коммерческой сверхзвуковой авиации, введенный 50 лет назад в США и других странах.
Создатели X-59 отмечают, что это экспериментальный сверхзвуковой самолет, а не просто прототип. Его испытания позволят собрать данные для разработки будущих поколений сверхзвуковых пассажирских лайнеров. Самолет длиной около 30 м с размахом крыла почти 9 м может развивать скорость 1488 км/ч, что выше скорости звука (1234,8 км/ч). После начала таких полетов начнут собирать данные о том, какой звук он издает во время движения и как на него реагирует население.
По материалам:
Portaltele
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