Сумма депозитов компаний в мае почти достигла довоенного уровня — Finance.ua
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Сумма депозитов компаний в мае почти достигла довоенного уровня

Сегодня 10:05Кредит&Депозит
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Сумма депозитов компаний в мае почти достигла довоенного уровняСумма депозитов компаний в мае почти достигла довоенного уровня
Сумма депозитов украинских компаний в мае в банках почти достигла довоенного уровня.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
Как отмечается, по данным Нацбанка, в мае на банковских счетах хранилось 726 млрд гривен.
«В целом сумма депозитов в корпоративном сегменте выросла на 1% за месяц и составила 726 млрд грн», — говорится в сообщении.
Это произошло за счет роста на 4% депозитов в иностранной валюте.
В пересчете в гривну это 204 млрд грн в апреле 2022 года против 212 млрд грн в мае.
Инфографика: Опендатабот Инфографика: Опендатабот
Ранее в Национальном банке констатировали повышение ставок по срочным депозитам.
«Повышение ставок по срочным депозитам уже началось: за период с 2.06 по 10.06 Украинский индекс депозитов физических лиц (UIRD) по гривневым депозитам вырос на 0,4-0,6 п.п. в зависимости от срока вклада. В дальнейшем этот процесс будет постепенно продолжаться», — отметили в НБУ.

Справка Finance.ua:

  • По данным НБУ, депозиты за прошлый месяц увеличились лишь на 0,3% (на 4 млрд) после роста на 3,2% и 3,6% в предыдущие два месяца. В отличие от предыдущих месяцев произошло это за счет роста валютных депозитов на 1,4%, или на 6,3 млрд — до 463,5 млрд;
  • с момента объявления НБУ новой учетной ставки в 25%, возросшей с уровня 10%, уже минимум шесть банков подняли депозитные ставки по гривневым вкладам;
  • Банкиры говорят, что вкладчики не увидят 25% годовых по депозитам.
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По материалам: Finance.ua
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