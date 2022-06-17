Сумма депозитов компаний в мае почти достигла довоенного уровня — Finance.ua

Сумма депозитов компаний в мае почти достигла довоенного уровня

Сумма депозитов компаний в мае почти достигла довоенного уровня

Сумма депозитов украинских компаний в мае в банках почти достигла довоенного уровня.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Как отмечается, по данным Нацбанка, в мае на банковских счетах хранилось 726 млрд гривен.

«В целом сумма депозитов в корпоративном сегменте выросла на 1% за месяц и составила 726 млрд грн», — говорится в сообщении.

Это произошло за счет роста на 4% депозитов в иностранной валюте.

В пересчете в гривну это 204 млрд грн в апреле 2022 года против 212 млрд грн в мае.

Инфографика: Опендатабот

Ранее в Национальном банке констатировали повышение ставок по срочным депозитам.

«Повышение ставок по срочным депозитам уже началось: за период с 2.06 по 10.06 Украинский индекс депозитов физических лиц (UIRD) по гривневым депозитам вырос на 0,4-0,6 п.п. в зависимости от срока вклада. В дальнейшем этот процесс будет постепенно продолжаться», — отметили в НБУ.

Справка Finance.ua:

По данным НБУ, депозиты за прошлый месяц увеличились лишь на 0,3% (на 4 млрд) после роста на 3,2% и 3,6% в предыдущие два месяца. В отличие от предыдущих месяцев произошло это за счет роста валютных депозитов на 1,4%, или на 6,3 млрд — до 463,5 млрд;

с момента объявления НБУ новой учетной ставки в 25%, возросшей с уровня 10%, уже минимум шесть банков подняли депозитные ставки по гривневым вкладам;



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