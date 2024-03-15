Судебных дел стало больше: по каким причинам чаще всего судятся украинцы — Finance.ua

Судебных дел стало больше: по каким причинам чаще всего судятся украинцы Сегодня 13:02 — Личные финансы

Судебных дел стало больше: по каким причинам чаще всего судятся украинцы

В 2023 году в украинских судах рассматривалось 157 293 дела. Это почти в полтора раза больше, чем в 2022 году. Наибольший рост наблюдается среди административных и гражданских дел.

Об этом сообщает Опендатабот.

Топ категорий судебных дел

В прошлом году общее количество открытых судебных дел почти на 46% превысило показатели 2022 года — более 2,1 млн.

Больше всего возросли административные и гражданские дела — на 41% и 65% соответственно.

Инфографика: Опендатабот

Топ-10 гражданских дел в судах

В судах больше всего рассматривалось гражданских дел. Среди них чаще всего встречаются дела о долгах за коммуналку — 321 тысяча, и расторжение брака — 121 тысяча.

В целом суды за коммуналку являются многолетним уверенным лидером среди всех судебных процессов.

Более 80 тысяч гражданских дел — это суды по кредитам.

Инфографика: Опендатабот

Топ-10 административных дел

В административных делах чаще всего в суд обращались по поводу пенсий — почти 319 тыс. дел.

10% всех административных дел касались исков по пенсионному страхованию «чернобыльцев».

Инфографика: Опендатабот

Топ-10 хозяйственных дел

Хозяйственные споры — это нерешенные проблемы бизнеса, переданные на усмотрение суда. Однако в общем массиве дел такие тяжбы не попадают даже в топ-10.

Первое и второе места в хозяйственных судах в 2023 году занимали дела приказного производства — почти 10 тыс., иски по поставкам товаров, работ, услуг — около 10 тыс. и поставок энергоносителей — почти 7 тыс.

Количество дел о банкротстве людей растет из года в год. 1,2 тыс. таких производств открылось в судах в прошлом году. Подобные дела являются относительно новым явлением: впервые в Украине «обычный человек» был признан банкротом в конце 2019 года.

Инфографика: Опендатабот

Топ-10 уголовных дел

Среди уголовных производств в прошлом году преобладали кражи — 30 тыс. Привлекают внимание дела об отмене ареста имущества — более 15 тыс. и о наркотиках без цели сбыта — 14,5 тыс.

Инфографика: Опендатабот

Справка Finance.ua:

в 2023 году исполнительные службы взыскали с должников рекордные за последние 5 лет более 25 млрд грн. В то же время это лишь 6% от общей суммы, которую должны были взыскать. В общем, всего 6 копеек с каждой гривны долга взимается в Украине;

количество долгов в Едином реестре должников продолжает расти — за последний год их прибавилось почти на 1,2 млн;



исполнительная служба может налагать аресты на имущество для возврата долга. Тем не менее, есть список вещей, которые гарантированно не могут описать и реализовать.



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