Суд в США признал Google незаконным монополистом на рынке поисковых систем — Finance.ua

Суд в США признал Google незаконным монополистом на рынке поисковых систем Сегодня 22:43 — Фондовый рынок

Суд в США признал Google незаконным монополистом на рынке поисковых систем

Суд в США постановил в понедельник, что Google нарушил антимонопольное законодательство страны, заплатив миллиарды долларов, чтобы стать мировой поисковой системой по умолчанию.

Об этом сообщает Reuters

«Суд пришел к такому выводу: Google является монополистом, и он действовал как монополист, чтобы сохранить свою монополию», — отметил окружной судья в Вашингтоне (округ Колумбия) Амит Мехта.

По его словам, опция «по умолчанию — это очень ценный актив.

«Google, конечно, отдает себе отчет, что потеря настроек по умолчанию существенно повлияет на ее прибыль. К примеру, Google прогнозирует, что потеря настроек Safari по умолчанию приведет к значительному снижению количества запросов и потере доходов на миллиарды долларов», — добавил он.

Мехта отметил, что только в 2021 году Google заплатил 26,3 млрд долларов за то, чтобы его поисковик был установлен по умолчанию на смартфонах и браузерах и чтобы сохранить господствующую позицию на рынке.

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Отмечается, что решение открывает путь для второго судебного разбирательства, чтобы определить возможные исправления, включая разделение материнской компании Google Alphabet.

Этап «исправления» может быть длительным, после чего вероятны апелляции в окружной и Верховный суд США, которая растянется до 2026 года.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назвал судебное решение «исторической победой американского народа», добавив, что «ни одна компания — независимо от того, насколько она велика или влиятельна — не стоит над законом».

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Поисковый гигант контролирует около 90% рынка онлайн-поиска, 95% - на смартфонах.

Акции его материнской компании — Alphabet — упали в понедельник на 4,5% в рамках всеобщего падения стоимости технологических компаний. В 2023 году реклама Google составила 77% общего объема продаж Alphabet.

Материнская компания заявила, что планирует подать апелляцию на постановление суда.

Укрінформ По материалам:

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