Google ведет переговоры о приобретении стартапа по кибербезопасности за рекордную сумму — Finance.ua

Google ведет переговоры о приобретении стартапа по кибербезопасности за рекордную сумму 20.07.2024, 00:13 — Технологии&Авто

Google ведет переговоры о приобретении стартапа по кибербезопасности за рекордную сумму

Google рассматривает возможность потратить $23 млрд на покупку Wiz, стартапа по облачной кибербезопасности, партнерами которого являются Amazon и Oracle. Эта сумма почти вдвое превышает сумму, потраченную на Motorola Mobility в 2012 году, и станет самой большой, которую Google когда-либо платил за другую компанию.

Нью-Йоркская компания Wiz предлагает «обособленные инструменты безопасности и сканеры» для корпоративного пространства, передает The Verge.

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Wiz утверждает, что защищает корпоративную облачную инфраструктуру «путем создания нормализационного слоя между облачными средами», что позволяет компаниям «быстро обнаруживать и устранять критические риски».

Утверждается, что приобретение такой компании осуществляется с прицелом на Microsoft, которая выглядит все более уязвимой и недавно пережила несколько громких нарушений безопасности.

В случае успеха это может помочь укрепить репутацию Google как безопасной облачной платформы. Похоже, именно эта идея стояла за покупкой за полмиллиарда долларов другого стартапа в сфере облачной безопасности в 2022 году и приобретением за $5,4 млрд компании Mandiant, обнаружившей взлом SolarWinds позже в том же году.

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Сделка «выглядит вероятной», но она может сорваться и вызвать проверку со стороны американских регуляторов.

Администрация Байдена возглавляла значительные антимонопольные действия, включая иск Министерства юстиции относительно сделки Google с Apple о поиске, а также неудачную попытку Федеральной торговой комиссии заблокировать покупку Microsoft компании Activision.

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