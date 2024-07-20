Google ведет переговоры о приобретении стартапа по кибербезопасности за рекордную сумму — Finance.ua
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Google ведет переговоры о приобретении стартапа по кибербезопасности за рекордную сумму

Технологии&Авто
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Google ведет переговоры о приобретении стартапа по кибербезопасности за рекордную сумму
Google ведет переговоры о приобретении стартапа по кибербезопасности за рекордную сумму
Google рассматривает возможность потратить $23 млрд на покупку Wiz, стартапа по облачной кибербезопасности, партнерами которого являются Amazon и Oracle. Эта сумма почти вдвое превышает сумму, потраченную на Motorola Mobility в 2012 году, и станет самой большой, которую Google когда-либо платил за другую компанию.
Нью-Йоркская компания Wiz предлагает «обособленные инструменты безопасности и сканеры» для корпоративного пространства, передает The Verge.
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Wiz утверждает, что защищает корпоративную облачную инфраструктуру «путем создания нормализационного слоя между облачными средами», что позволяет компаниям «быстро обнаруживать и устранять критические риски».
Утверждается, что приобретение такой компании осуществляется с прицелом на Microsoft, которая выглядит все более уязвимой и недавно пережила несколько громких нарушений безопасности.
В случае успеха это может помочь укрепить репутацию Google как безопасной облачной платформы. Похоже, именно эта идея стояла за покупкой за полмиллиарда долларов другого стартапа в сфере облачной безопасности в 2022 году и приобретением за $5,4 млрд компании Mandiant, обнаружившей взлом SolarWinds позже в том же году.
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Сделка «выглядит вероятной», но она может сорваться и вызвать проверку со стороны американских регуляторов.
Администрация Байдена возглавляла значительные антимонопольные действия, включая иск Министерства юстиции относительно сделки Google с Apple о поиске, а также неудачную попытку Федеральной торговой комиссии заблокировать покупку Microsoft компании Activision.
По материалам:
dev.ua
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