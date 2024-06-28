В переводчике Google появится 110 новых языков — это самое большое обновление сервиса 28.06.2024, 01:46 — Технологии&Авто

В переводчике Google появится 110 новых языков — это самое большое обновление сервиса

В переводчик Google добавят еще 110 языков — это наибольшее расширение переводчика за всю его историю. Ранее сервис поддерживал всего 133 языка.

Об этом говорится на сайте Google.

Для обучения специалисты Google использовали языковую модель искусственного интеллекта PaLM 2. Особенно эффективным ИИ был для изучения связанных между собой языков, например, языков, близких к хинди, таких как авадхи и марвади.

Читайте также В Google Chrome для Android появилось озвучивание сайтов

Также в Google Translate теперь есть кантонский — второй по распространенности в Китае. Он давно стал одним из самых востребованных языков для переводчика Google. В отличие от мандаринского языка, стандартизация кантонского не завершена, что усложняет его изучение.

Около четверти добавленных в переводчик языков происходят из Африки. Также добавили мэнский язык — это кельтский язык острова Мэн в Ирландском море. В декабре 1974 года умер последний человек, владевший мэнским. Но впоследствии благодаря особым энтузиастам этот язык начал снова возрождаться.

Читайте также Google представила ИИ для озвучивания видео

А еще в переводчик добавят афарский, систему письма НКо, шахмукхи, ток-писин и другие языки. Большинство добавленных языков имеют не менее миллиона носителей, а некоторые даже сотни миллионов.

theБабель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.