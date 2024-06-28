В переводчике Google появится 110 новых языков — это самое большое обновление сервиса — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В переводчике Google появится 110 новых языков — это самое большое обновление сервиса

Технологии&Авто
8
В переводчике Google появится 110 новых языков — это самое большое обновление сервиса
В переводчике Google появится 110 новых языков — это самое большое обновление сервиса
В переводчик Google добавят еще 110 языков — это наибольшее расширение переводчика за всю его историю. Ранее сервис поддерживал всего 133 языка.
Об этом говорится на сайте Google.
Для обучения специалисты Google использовали языковую модель искусственного интеллекта PaLM 2. Особенно эффективным ИИ был для изучения связанных между собой языков, например, языков, близких к хинди, таких как авадхи и марвади.
Читайте также
Также в Google Translate теперь есть кантонский — второй по распространенности в Китае. Он давно стал одним из самых востребованных языков для переводчика Google. В отличие от мандаринского языка, стандартизация кантонского не завершена, что усложняет его изучение.
Около четверти добавленных в переводчик языков происходят из Африки. Также добавили мэнский язык — это кельтский язык острова Мэн в Ирландском море. В декабре 1974 года умер последний человек, владевший мэнским. Но впоследствии благодаря особым энтузиастам этот язык начал снова возрождаться.
Читайте также
А еще в переводчик добавят афарский, систему письма НКо, шахмукхи, ток-писин и другие языки. Большинство добавленных языков имеют не менее миллиона носителей, а некоторые даже сотни миллионов.
По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.