В Google Chrome для Android появилось озвучивание сайтов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Google Chrome для Android появилось озвучивание сайтов

Технологии&Авто
10
В Google Chrome для Android появилось озвучивание сайтов
В Google Chrome для Android появилось озвучивание сайтов, Фото: Getty Images
Google внедрила новую функцию в браузере Chrome для Android, позволяющую озвучивать содержимое веб-страниц прямо из приложения. Пользователям iOS эта функция уже некоторое время доступна в браузере Safari.
Об этом пишет The Verge.
Читайте также
Функция под названием Listen to this page (Прослушать эту страницу) оснащена элементами управления воспроизведением, аналогичными тем, что вы найдете в музыкальных плеерах или проигрывателях подкастов, позволяя ставить на паузу, менять скорость чтения, перематывать вперед или назад на 10 секунд,

Как включить

Опция распространяется постепенно, но ее можно активировать вручную через панель экспериментальных функций:
  • Запустите приложение Chrome на Android-смартфоне и в адресной строке введите «chrome://flags/#read-aloud» без кавычек.
  • Перейдите на страницу с большим текстом, затем нажмите иконку (•••) в меню и выберите «Слушать эту страницу», которая должна появиться ниже опции перевода.
В Google Chrome для Android появилось озвучивание сайтов
Вы также можете попросить Google Assistant прочитать веб-страницу вслух и даже перевести ее на другой язык.
Однако выбор этого варианта переведет пользователя из Chrome в приложение Google, в то время как новая функция позволяет оставаться в браузере.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.