В Google Chrome для Android появилось озвучивание сайтов — Finance.ua

В Google Chrome для Android появилось озвучивание сайтов 23.06.2024, 01:23 — Технологии&Авто

В Google Chrome для Android появилось озвучивание сайтов, Фото: Getty Images

Google внедрила новую функцию в браузере Chrome для Android, позволяющую озвучивать содержимое веб-страниц прямо из приложения. Пользователям iOS эта функция уже некоторое время доступна в браузере Safari.

Об этом пишет The Verge.

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Функция под названием Listen to this page (Прослушать эту страницу) оснащена элементами управления воспроизведением, аналогичными тем, что вы найдете в музыкальных плеерах или проигрывателях подкастов, позволяя ставить на паузу, менять скорость чтения, перематывать вперед или назад на 10 секунд,

Как включить

Опция распространяется постепенно, но ее можно активировать вручную через панель экспериментальных функций:

Запустите приложение Chrome на Android-смартфоне и в адресной строке введите «chrome://flags/#read-aloud» без кавычек.

Перейдите на страницу с большим текстом, затем нажмите иконку (•••) в меню и выберите «Слушать эту страницу», которая должна появиться ниже опции перевода.

Вы также можете попросить Google Assistant прочитать веб-страницу вслух и даже перевести ее на другой язык.

Однако выбор этого варианта переведет пользователя из Chrome в приложение Google, в то время как новая функция позволяет оставаться в браузере.

УНІАН По материалам:

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