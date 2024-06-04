В Google Cloud произошли массовые увольнения — Finance.ua

В Google Cloud произошли массовые увольнения Сегодня 03:24 — Фондовый рынок

В Google Cloud произошли массовые увольнения

Сотрудники нескольких команд Google Cloud сообщили, что они здесь больше не работают.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на внутренний документ компании и одного ее сотрудника.

Сколько именно позиций сокращено, не уточняется. Больше всего увольнения коснулись команды маркетинга (Go To Market). Собеседник издания утверждает, что «под нож» ушло около сотни членов команды в Азии. Представитель Google говорит, что цифра меньше.

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Согласно внутреннему документу, также уменьшились отделы консалтинга, партнерств и другие. В нем отмечается, что под увольнение попали некоторые сотрудники, нанятые совсем недавно, а по крайней мере один из них даже не успел пройти онбординг. Некоторым сокращенным сотрудникам было дано время на поиск другой позиции в компании.

Представитель Google заявил, что техногигант постоянно развивается ради своих клиентов и реализации возможностей, а также продолжает инвестировать в самые важные для бизнеса направления.

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