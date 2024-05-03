Google увольняет сотни работников и переносит должности в Индию и Мексику — Finance.ua

Google увольняет сотни работников и переносит должности в Индию и Мексику Сегодня 03:18 — Мир

Google проводит внутреннюю реорганизацию, что привело к увольнению не менее 200 работников из основных команд. Эта инициатива также предусматривает перенос некоторых рабочих мест в Индию и Мексику.

Об этом сообщает CNBC

Основные команды включают ключевые технические подразделения по информационным технологиям, команду разработчиков Python, техническую инфраструктуру, основу безопасности, платформы программ, основных разработчиков и различные инженерные роли.

Согласно документам, по меньшей мере 50 ликвидированных должностей были инженерными в офисах компании в Саннивейле, Калифорния. В соответствии с внутренними документами, многие основные команды наймут работников на соответствующие должности в Мексике и Индии.

Асим Хусейн, вице-президент экосистемы разработчиков Google, объявил новости об увольнении своей команде в электронном письме на прошлой неделе. Он также выступил и сказал сотрудникам, что это самое большое запланированное сокращение для его команды в этом году.

Последние сокращения произошли в то время, когда компания имеет самые быстрые темпы роста с начала 2022 г. вместе с повышением нормы прибыли. На прошлой неделе Alphabet сообщила о росте дохода в первом квартале на 15% по сравнению с годом ранее и объявила свои первые в истории дивиденды.

Читайте также В 2023 году Google потратил более $2 млрд на увольнения людей

Такие изменения произошли на фоне того, как Alphabet готовится к ежегодной конференции разработчиков Google I/O, которая состоится 14 мая, где компания традиционно представляет новые продукты и инструменты для разработчиков, созданные в прошлом году.

В отдельном электронном письме Панкадж Рохатги, вице-президент по разработке безопасности Google, сообщил своей команде, что для оптимизации для бизнес-целей компания расширяет работу на другие места, что приведет к исключению некоторых ролей.

Speka По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.