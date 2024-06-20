Google представила ИИ для озвучивания видео — Finance.ua

Google представила ИИ для озвучивания видео 20.06.2024, 02:36 — Технологии&Авто

Google представила ИИ для озвучивания видео

Команда Google DeepMind представила инструмент для создания саундтреков к видео с помощью искусственного интеллекта.

Как отмечают разработчики, ИИ-модели для создания видео развиваются семимильными шагами, но в основном это «немые» видео. Технология V2A («video-to-audio») позволяет оживить их.

Технология позволяет сгенерировать музыку в духе ролика, звуковые эффекты и даже диалоги для персонажей по текстовому описанию. ИИ-модель в основе технологии обучали на базе звуков, расшифровок диалогов и видео.

Моделями для порождения музыки и звуков сегодня никого не удивишь. Но по словам разработчиков V2A, отличие их технологии в том, что она способна понимать видеоряд и автоматически синхронизировать сгенерированное аудиосопровождение непосредственно под него с учетом запроса пользователя.

В DeepMind признают, что технология небезупречна. А поскольку в обучающем датасете было мало видео с артефактами и другими дефектами, создавать аудио для них у V2A получается не очень.

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