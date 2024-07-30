Google начинает развертывание «услуг между устройствами» на Android — Finance.ua

Google начинает развертывание «услуг между устройствами» на Android 30.07.2024, 00:41 — Технологии&Авто

Google начал работу над «услугами между устройствами» для обеспечения более бесперебойной работы. Поскольку они все еще находятся в стадии развертывания, они могут быть доступны не на всех устройствах. Однако, если это произойдет, вы сможете активировать ее в настройках устройства Android в разделе «Настройки» > «Google» > «Устройства и общий доступ» > «Межустройства» (Cross-Device).

Службы между устройствами позволяют бесперебойно передавать данные между устройствами, входящими в один и тот же аккаунт Google. Согласно изображениям, опубликованным 9to5Google, две новые функции находятся в процессе разработки: Call Casting (Кастинг звонков) и общий доступ к Интернету (мгновенная точка доступа).

Функция Call Casting позволяет без особого труда перевести текущий видеовызов на другое устройство и продолжить разговор там. В настоящее время она доступна только для звонков в Google Meet, но в будущем мы можем ожидать поддержки большего количества приложений. Предположим, вы присоединились к видеозвонку на телефоне, но хотите просмотреть его на планшете, поскольку у него больше дисплей. Вместо того чтобы завершить вызов и снова присоединяться к нему на планшете, вы можете просто завершить вызов одним касанием.

Мгновенная точка доступа упрощает совместное использование интернет-соединения. После добавления устройств в одну учетную запись Google вы можете включить функцию мгновенной точки доступа, чтобы предоставлять общий доступ в Интернет без необходимости вручную активировать точку доступа на одном устройстве и вводить пароль на другом. Одним прикосновением вы мгновенно предоставите общий доступ в Интернет без ввода пароля.

Новые Cross-Device Services от Google находятся в бета-версии и постепенно выпускаются для устройств. Вы можете получить доступ к ним в Google Play Services версии 24.28.34.

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