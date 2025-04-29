Суд ЕС запретил продажу «золотых паспортов» Мальты богатым иностранцам — Finance.ua

Суд ЕС запретил продажу «золотых паспортов» Мальты богатым иностранцам Сегодня 18:20 — Мир

Суд ЕС запретил продажу «золотых паспортов» Мальты богатым иностранцам

Программа «золотых паспортов» Мальты для богатых инвесторов нарушает правила Европейского союза о гражданстве, постановил суд блока и принял решение, призванное заставить остров отказаться от коммерциализации гражданства ЕС.

Об этом пишет Bloomberg.

Суд ЕС постановил, что предложение островного государства, предоставляющего гражданство инвесторам, среди которых российские и ближневосточные магнаты, знаменитости и звезды спорта, противоречит законодательству ЕС.

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Государство ЕС «не может предоставлять свое гражданство — и, по сути, европейское гражданство — в обмен на заранее определенные платежи или инвестиции, поскольку это, по сути, равнозначно превращению приобретения гражданства в простую коммерческую сделку», постановил суд ЕС, базирующийся в Люксембурге.

Программа гражданства для инвесторов на Мальте позволила отдельным лицам получить гражданство, чтобы они могли жить и работать там, с минимальным пожертвованием в размере €600 000 ($684 400). Необходимые инвестиции также включают в себя покупку дома, а добровольные пожертвования поощряются. Паспорта Мальты как страны ЕС предоставляют своим владельцам свободу жить и работать в любой точке внутри блока из 27 стран.

Мальта — одна из немногих европейских стран, которые в последние годы предлагают «золотые визы» и паспорта, которые приобрели популярность во время европейского долгового кризиса, когда страны начали продавать вид на жительство для привлечения иностранных инвестиций.

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Португалия, Ирландия, Греция, Венгрия в последние годы также запустили такие программы для богатых, чтобы получить в свои руки такую ​​ценную свободу передвижения в ЕС. Но эти предложения вызвали возмущение Европейской комиссии — исполнительного органа блока — которая заявила, что политика «наличные за гражданство» подвергает ЕС риску отмывания денег и безопасности.

Брюссель считает относительно программы Мальты, что «предоставление гражданства ЕС в обмен на заранее определенные выплаты» «несовместимо с принципом искреннего сотрудничества», закрепленным в правилах блока.

Решение, вынесенное 29 апреля, противоречит мнению советника трибунала ЕС, который в прошлом году заявил, что страны ЕС сами должны «определять, кто имеет право быть их гражданином и, как следствие, кто гражданин ЕС».

В 2023 году Европейская комиссия обратилась в суд ЕС по поводу программы «гражданство за инвестиции» Мальты, утверждая, что продажа паспортов ЕС подрывает «сущность гражданства ЕС», основанного на взаимном доверии между государствами-членами.

Кипр и Болгария отменили схемы платного гражданства под давлением Брюсселя, утверждавшего, что такие схемы создают риски коррупции, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Мальта пересмотрела свою схему в 2020 году, и правительство Мальты заявило, что ужесточило требования к проверке благонадежности заявителей. Люди, покупающие мальтийский паспорт, должны сделать единовременную инвестицию в размере не менее €600 000 или купить или арендовать недвижимость, пожертвовать €10 000 на благотворительность и прожить в стране три года. Для людей, которые инвестируют €750 000, срок проживания может быть сокращен до одного года.

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