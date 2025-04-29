Суд ЕС запретил продажу «золотых паспортов» Мальты богатым иностранцам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Суд ЕС запретил продажу «золотых паспортов» Мальты богатым иностранцам

Мир
11
Суд ЕС запретил продажу «золотых паспортов» Мальты богатым иностранцам
Суд ЕС запретил продажу «золотых паспортов» Мальты богатым иностранцам
Программа «золотых паспортов» Мальты для богатых инвесторов нарушает правила Европейского союза о гражданстве, постановил суд блока и принял решение, призванное заставить остров отказаться от коммерциализации гражданства ЕС.
Об этом пишет Bloomberg.
Суд ЕС постановил, что предложение островного государства, предоставляющего гражданство инвесторам, среди которых российские и ближневосточные магнаты, знаменитости и звезды спорта, противоречит законодательству ЕС.
Читайте также
Государство ЕС «не может предоставлять свое гражданство — и, по сути, европейское гражданство — в обмен на заранее определенные платежи или инвестиции, поскольку это, по сути, равнозначно превращению приобретения гражданства в простую коммерческую сделку», постановил суд ЕС, базирующийся в Люксембурге.
Программа гражданства для инвесторов на Мальте позволила отдельным лицам получить гражданство, чтобы они могли жить и работать там, с минимальным пожертвованием в размере €600 000 ($684 400). Необходимые инвестиции также включают в себя покупку дома, а добровольные пожертвования поощряются. Паспорта Мальты как страны ЕС предоставляют своим владельцам свободу жить и работать в любой точке внутри блока из 27 стран.
Мальта — одна из немногих европейских стран, которые в последние годы предлагают «золотые визы» и паспорта, которые приобрели популярность во время европейского долгового кризиса, когда страны начали продавать вид на жительство для привлечения иностранных инвестиций.
Читайте также
Португалия, Ирландия, Греция, Венгрия в последние годы также запустили такие программы для богатых, чтобы получить в свои руки такую ​​ценную свободу передвижения в ЕС. Но эти предложения вызвали возмущение Европейской комиссии — исполнительного органа блока — которая заявила, что политика «наличные за гражданство» подвергает ЕС риску отмывания денег и безопасности.
Брюссель считает относительно программы Мальты, что «предоставление гражданства ЕС в обмен на заранее определенные выплаты» «несовместимо с принципом искреннего сотрудничества», закрепленным в правилах блока.
Решение, вынесенное 29 апреля, противоречит мнению советника трибунала ЕС, который в прошлом году заявил, что страны ЕС сами должны «определять, кто имеет право быть их гражданином и, как следствие, кто гражданин ЕС».
Читайте также
В 2023 году Европейская комиссия обратилась в суд ЕС по поводу программы «гражданство за инвестиции» Мальты, утверждая, что продажа паспортов ЕС подрывает «сущность гражданства ЕС», основанного на взаимном доверии между государствами-членами.
Кипр и Болгария отменили схемы платного гражданства под давлением Брюсселя, утверждавшего, что такие схемы создают риски коррупции, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
Мальта пересмотрела свою схему в 2020 году, и правительство Мальты заявило, что ужесточило требования к проверке благонадежности заявителей. Люди, покупающие мальтийский паспорт, должны сделать единовременную инвестицию в размере не менее €600 000 или купить или арендовать недвижимость, пожертвовать €10 000 на благотворительность и прожить в стране три года. Для людей, которые инвестируют €750 000, срок проживания может быть сокращен до одного года.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems