Испания анонсировала масштабную программу по борьбе с жилищным кризисом — Finance.ua

Испания анонсировала масштабную программу по борьбе с жилищным кризисом Сегодня 19:43 — Мир

Испания анонсировала масштабную программу по борьбе с жилищным кризисом

Испанское правительство объявило о масштабной программе для преодоления жилищного кризиса, выделив 1,3 млрд евро на строительство доступного жилья. Основное внимание уделят внедрению индустриальных методов строительства домов, что позволит сократить сроки строительства на 60%, пишет Bloomberg.

Власти планируют применить «модель индустриального строительства», которая ускорит строительство жилых комплексов и повысит их качество. В рамках государственно-частного проекта Perte в течение следующих 10 лет планируется ежегодно строить 15 тыс. новых квартир с привлечением дополнительных инвестиций со стороны бизнеса&

Резкий рост цен на аренду и нехватка жилья стали серьезной проблемой для испанцев. Среди основных причин:

увеличение спроса на краткосрочную аренду, особенно в туристических регионах;

дефицит свободных земель для застройки в больших городах;

стремительный рост количества новых домохозяйств, опережающий темпы строительства.

По данным правительства, Испания нуждается в около 300 тыс. новых жилых единиц ежегодно, тогда как сейчас строится только около 90 тыс.

Чтобы уменьшить нагрузку на рынок недвижимости, власти рассматривают:

ограничение на покупку жилья иностранцами (в частности, введение 100% налога для граждан стран за пределами ЕС без вида на жительство);

усиление контроля за краткосрочной арендой (например, в Барселоне планируют полностью запретить ее до 2028 года).

Цель этих мероприятий — сделать жилье более доступным для местного населения и стабилизировать цены на рынке.

Большие возможности приходят не в спокойствие, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн. Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance

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