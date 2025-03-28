Как получить гражданство ЕС в 2025 году: актуальные пути и требования — Finance.ua
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Как получить гражданство ЕС в 2025 году: актуальные пути и требования

Личные финансы
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Как получить гражданство ЕС в 2025 году: актуальные пути и требования
Как получить гражданство ЕС в 2025 году: актуальные пути и требования
В условиях растущей геополитической нестабильности и санкций европейский паспорт становится важным стратегическим активом для тех, кто ищет стабильность и безопасность. Однако из-за усиления процедур и изменений в иммиграционных законах процесс получения гражданства ЕС становится сложнее. Страны ЕС ужесточают требования, закрывают программы «паспорта за инвестиции» и вводят новые правила для иностранцев.
Об этом пишет Internationalinvestment.

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Гражданство страны ЕС предоставляет владельцам множество преимуществ:
  • право жить, работать и обучаться в любой стране ЕС;
  • безвизовый доступ в более чем 170 стран;
  • социальная защита и европейская медицина;
  • возможность уехать из нестабильного региона в любое время.

Основные способы получения гражданства ЕС

  1. Натурализация (5−10 лет). Процесс натурализации требует продолжительного проживания, знания языка и интеграции в общество.
  2. Через ВНЖ/ПМЖ за инвестиции (от 5 лет). Это быстрый путь, предусматривающий инвестиции и определенные обязательства, но позволяющий получить ПМЖ или гражданство через несколько лет.
  3. Происхождение/репатриация (0−1 год). Быстрый и бесплатный способ получения гражданства, если у вас есть подтвержденные европейские корни.
  4. Брак с гражданином ЕС (2−5 лет). Упрощенная процедура, но требует реальных отношений и проживания на территории страны.
  5. Особые заслуги/исключения. Возможность получения гражданства за научные, культурные или спортивные достижения, хотя этот путь доступен редко.

Гражданство через инвестиции

Вот несколько стран ЕС, где до сих пор можно получить ПМЖ или гражданство за инвестиции, хотя и через опосредованные схемы:
  • Португалия (через «Золотую визу»). Вклады от €250 000 до €500 000 в фонды или культурные проекты. ПМЖ через 5 лет, гражданство — через 6 лет.
  • Испания. Инвестиции от €500 000 в недвижимость. ВНЖ без требования проживания, гражданство через 10 лет постоянного проживания.
  • Греция. Минимум €250 000 в недвижимость. Упрощенное продление ВНЖ, гражданство через 7 лет при проживании.

Гражданство по происхождению

Если у вас есть европейские корни, можно использовать репатриационные программы для ускоренного получения гражданства:
  • Польша, Венгрия, Литва, Латвия — репатриационные программы.
  • Италия, Ирландия, Германия — через родителей или дедушек/бабушек.
Время получения гражданства — от 3 до 12 месяцев. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие происхождение (свидетельства о рождении, старые паспорта, справки).

Брак и гражданство

Многие страны ЕС предоставляют упрощенную процедуру натурализации для лиц, заключивших брак с гражданином страны ЕС:
  • Франция: гражданство через 4 года после брака.
  • Германия: через 3 года при проживании.
  • Италия: от 2 лет совместной жизни в стране.
При фиктивных браках существуют серьезные риски: отказ в получении гражданства, штрафы или депортация.

Как долго ждать паспорт

Сроки получения гражданства в разных странах ЕС могут изменяться:
  • Португалия — 5−6 лет.
  • Испания — 10 лет.
  • Греция — 7 лет.
  • Германия — 5−8 лет.
  • Ирландия — 5 лет.
  • Болгария — 5 лет (программа реформируется).
По материалам:
Finance.ua
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