Какими преимуществами обладают арендодатели, которые сдают жилье ВПЛ — Finance.ua

Какими преимуществами обладают арендодатели, которые сдают жилье ВПЛ Сегодня 21:23 — Личные финансы

Какими преимуществами обладают арендодатели, которые сдают жилье ВПЛ, Фото: freepik.com

Внутренне перемещенные лица имеют право на получение субсидии на аренду жилья. Это пособие могут получить как те, кто стал ВПЛ после 2014 года, так и после 2022 года.

О том, какие льготы могут получить граждане, сдающие жилье переселенцам, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины.

Какие преимущества для арендодателей

Специалисты ПФУ напомнили, что государство компенсирует налоги арендодателям за жилье для ВПЛ (постановление Кабинета Министров Украины от 25.10.2024 № 1225).

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Преимущества участия в проекте для арендодателей:

уменьшение налоговой нагрузки: покрытие государством налога на доходы физических лиц (НДФЛ), единого налога (ЕП) и военного сбора (ВС);

защита интересов арендодателя условиями договора аренды;

минимальные требования к арендодателю;

упрощенная коммуникация и возможность подачи документов онлайн;

стабильный официальный доход от аренды;

гарантия платежеспособности арендатора благодаря субсидии от государства;

возможность участия в проекте, находясь за границей.

Получить компенсацию могут:

собственники жилья: физические лица и физические лица — предприниматели (ФЛП), которые ведут соответствующую деятельность;

ФЛП на едином налоге 1-й группы не имеет права сдавать жилье в аренду;

ФЛП на едином налоге 2-й и 3-й групп может сдавать жилье, если имеют КВЭД 88.20 «Предоставление в аренду и эксплуатацию недвижимого имущества».

Налог на доходы физических лиц, единый налог и военный сбор, которые подлежат уплате с дохода от аренды, Пенсионный фонд рассчитает при принятии решения о назначении субсидии на аренду и компенсации.

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Для каждого владельца жилья компенсация рассчитывается индивидуально с учетом:

выбранной системы налогообложения;

стоимости аренды, учитывая социальные нормативы и региональные отличия цен.

Компенсацию предоставляет Пенсионный фонд ежеквартально — на текущий счет арендодателя, открытый в уполномоченном банке, реквизиты которого указаны в договоре аренды.

Как получить субсидию

Документы для участия в проекте подают одновременно арендатор и арендодатель: заявление, договор аренды, копии документов (подтверждающие право распоряжения жильем и полномочия законного представителя при необходимости).

Документы можно подать:

в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

в бумажной форме в сервисных центрах органов Пенсионного фонда Украины, в ЦПАУ.

Напомним, по словам эксперта, на сегодняшний день только четверть внутренне перемещенных лиц могут позволить себе приобретение жилья.

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