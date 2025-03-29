Какими преимуществами обладают арендодатели, которые сдают жилье ВПЛ — Finance.ua
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Какими преимуществами обладают арендодатели, которые сдают жилье ВПЛ

Личные финансы
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Какими преимуществами обладают арендодатели, которые сдают жилье ВПЛ
Какими преимуществами обладают арендодатели, которые сдают жилье ВПЛ, Фото: freepik.com
Внутренне перемещенные лица имеют право на получение субсидии на аренду жилья. Это пособие могут получить как те, кто стал ВПЛ после 2014 года, так и после 2022 года.
О том, какие льготы могут получить граждане, сдающие жилье переселенцам, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины.

Какие преимущества для арендодателей

Специалисты ПФУ напомнили, что государство компенсирует налоги арендодателям за жилье для ВПЛ (постановление Кабинета Министров Украины от 25.10.2024 № 1225).
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Преимущества участия в проекте для арендодателей:
  • уменьшение налоговой нагрузки: покрытие государством налога на доходы физических лиц (НДФЛ), единого налога (ЕП) и военного сбора (ВС);
  • защита интересов арендодателя условиями договора аренды;
  • минимальные требования к арендодателю;
  • упрощенная коммуникация и возможность подачи документов онлайн;
  • стабильный официальный доход от аренды;
  • гарантия платежеспособности арендатора благодаря субсидии от государства;
  • возможность участия в проекте, находясь за границей.
Получить компенсацию могут:
  • собственники жилья: физические лица и физические лица — предприниматели (ФЛП), которые ведут соответствующую деятельность;
  • ФЛП на едином налоге 1-й группы не имеет права сдавать жилье в аренду;
  • ФЛП на едином налоге 2-й и 3-й групп может сдавать жилье, если имеют КВЭД 88.20 «Предоставление в аренду и эксплуатацию недвижимого имущества».
Налог на доходы физических лиц, единый налог и военный сбор, которые подлежат уплате с дохода от аренды, Пенсионный фонд рассчитает при принятии решения о назначении субсидии на аренду и компенсации.
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Для каждого владельца жилья компенсация рассчитывается индивидуально с учетом:
  • выбранной системы налогообложения;
  • стоимости аренды, учитывая социальные нормативы и региональные отличия цен.
Компенсацию предоставляет Пенсионный фонд ежеквартально — на текущий счет арендодателя, открытый в уполномоченном банке, реквизиты которого указаны в договоре аренды.

Как получить субсидию

Документы для участия в проекте подают одновременно арендатор и арендодатель: заявление, договор аренды, копии документов (подтверждающие право распоряжения жильем и полномочия законного представителя при необходимости).
Документы можно подать:
  • в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
  • в бумажной форме в сервисных центрах органов Пенсионного фонда Украины, в ЦПАУ.
Напомним, по словам эксперта, на сегодняшний день только четверть внутренне перемещенных лиц могут позволить себе приобретение жилья.
По материалам:
Finance.ua
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