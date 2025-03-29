Какими преимуществами обладают арендодатели, которые сдают жилье ВПЛ — Finance.ua

Какими преимуществами обладают арендодатели, которые сдают жилье ВПЛ
Внутренне перемещенные лица имеют право на получение субсидии на аренду жилья. Это пособие могут получить как те, кто стал ВПЛ после 2014 года, так и после 2022 года.
О том, какие льготы могут получить граждане, сдающие жилье переселенцам, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины.
Какие преимущества для арендодателей
Специалисты ПФУ напомнили, что государство компенсирует налоги арендодателям за жилье для ВПЛ (постановление Кабинета Министров Украины от 25.10.2024 № 1225).
Преимущества участия в проекте для арендодателей:
- уменьшение налоговой нагрузки: покрытие государством налога на доходы физических лиц (НДФЛ), единого налога (ЕП) и военного сбора (ВС);
- защита интересов арендодателя условиями договора аренды;
- минимальные требования к арендодателю;
- упрощенная коммуникация и возможность подачи документов онлайн;
- стабильный официальный доход от аренды;
- гарантия платежеспособности арендатора благодаря субсидии от государства;
- возможность участия в проекте, находясь за границей.
Получить компенсацию могут:
- собственники жилья: физические лица и физические лица — предприниматели (ФЛП), которые ведут соответствующую деятельность;
- ФЛП на едином налоге 1-й группы не имеет права сдавать жилье в аренду;
- ФЛП на едином налоге 2-й и 3-й групп может сдавать жилье, если имеют КВЭД 88.20 «Предоставление в аренду и эксплуатацию недвижимого имущества».
Налог на доходы физических лиц, единый налог и военный сбор, которые подлежат уплате с дохода от аренды, Пенсионный фонд рассчитает при принятии решения о назначении субсидии на аренду и компенсации.
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Для каждого владельца жилья компенсация рассчитывается индивидуально с учетом:
- выбранной системы налогообложения;
- стоимости аренды, учитывая социальные нормативы и региональные отличия цен.
Компенсацию предоставляет Пенсионный фонд ежеквартально — на текущий счет арендодателя, открытый в уполномоченном банке, реквизиты которого указаны в договоре аренды.
Как получить субсидию
Документы для участия в проекте подают одновременно арендатор и арендодатель: заявление, договор аренды, копии документов (подтверждающие право распоряжения жильем и полномочия законного представителя при необходимости).
Документы можно подать:
- в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- в бумажной форме в сервисных центрах органов Пенсионного фонда Украины, в ЦПАУ.
Напомним, по словам эксперта, на сегодняшний день только четверть внутренне перемещенных лиц могут позволить себе приобретение жилья.
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