ФЛП I и II групп напомнили о сроках уплаты авансового взноса единого налога — Finance.ua
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ФЛП I и II групп напомнили о сроках уплаты авансового взноса единого налога

Личные финансы
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ФЛП I и II групп напомнили о сроках уплаты авансового взноса единого налога
ФЛП I и II групп напомнили о сроках уплаты авансового взноса единого налога, Фото: freepik
Плательщики единого налога первой и второй групп уплачивают единый налог путем осуществления авансового взноса не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца.
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Как уплатить единый налог

Такие плательщики единого налога могут произвести уплату единого налога авансовым взносом за весь налоговый (отчетный) период (квартал, год), но не более чем до конца отчетного года.
Начисление авансовых взносов для плательщиков единого налога первой и второй групп производится на основании:
  • заявления плательщика единого налога по размеру выбранной ставки единого налога;
  • заявления о периоде ежегодного отпуска и/или заявлении о сроке временной потери трудоспособности.

Какой штраф за неуплату

Если предприниматель не внесет плату вовремя или заплатит не в полном объеме, на него может быть наложен штраф в размере 50% от ставки единого налога, избранной плательщиком единого налога в соответствии с НКУ.
Напомним, по данным Государственной налоговой службы, количество рабочих мест, созданных предпринимателями, несколько выросло. Больше всего таких предпринимателей на Днепропетровщине и в Киеве, а самый существенный прирост произошел на Хмельнитчине и Ровенщине.
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По материалам:
Finance.ua
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