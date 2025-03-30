Нужна ли бумажная трудовая книжка для трудоустройства и как ее восстановить — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нужна ли бумажная трудовая книжка для трудоустройства и как ее восстановить

Личные финансы
14
Нужна ли бумажная трудовая книжка для трудоустройства и как ее восстановить
Нужна ли бумажная трудовая книжка для трудоустройства и как ее восстановить
Работники не обязаны при приеме на работу подавать трудовую книжку.
Об этом рассказали специалисты «Юридического советчика для ВПЛ».

Обязательно ли при трудоустройстве иметь бумажную трудовую книжку

С 2021 года трудовые книжки не обязательны. Учет трудовой деятельности работников ведется в электронном формате в реестре застрахованных лиц.
Читайте также
Вместо нее работник может предоставить новому работодателю сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
Получить сведения можно через:

Как получить дубликат бумажной трудовой книжки

Лицо, потерявшее трудовую книжку, обязано незамедлительно заявить об этом работодателю по месту последней работы.
Не позднее 15 дней после заявления, а в случае усложнения в другие сроки работодатель выдает работнику другую трудовую книжку с надписью «Дубликат» в правом верхнем углу первой страницы.
Читайте также
Если работник до устройства на предприятие уже работал, то при заполнении дубликата трудовой книжки в раздел Сведения о работе в графу 3 сначала вносится запись об общем стаже его работы до устройства на это предприятие, которая подтверждается документами.

Могут ли выдать дубликат трудовой книжки по новому месту работы

Согласно п. 5.6 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников (далее — Инструкция) могут, если отсутствует доступ к трудовой книжке работника вследствие чрезвычайной ситуации или проведения АТО на территории, где работал работник.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

В таком случае дубликат выдается на основании заявления работника и полученной им в письменном виде информации из штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации о возникновении чрезвычайной ситуации или Антитеррористического центра при СБУ о проведении АТО на территории, где работал работник, предоставляемой в произвольной форме.

Восстановление трудовой книжки во время действия военного положения

Инструкция не содержит отдельных положений по восстановлению трудовых книжек, утраченных в зоне боевых действий во время военного положения.
Читайте также
Следовательно, если собрать документы, необходимые для восстановления трудовой книжки (выдачи дубликата), из-за боевых действий невозможно, то при трудоустройстве рекомендуется руководствоваться положениями п. 5.6 Инструкции по аналогии — обращаться за выдачей дубликата трудовой книжки по новому месту работы.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems