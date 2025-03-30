Нужна ли бумажная трудовая книжка для трудоустройства и как ее восстановить — Finance.ua

Нужна ли бумажная трудовая книжка для трудоустройства и как ее восстановить
Работники не обязаны при приеме на работу подавать трудовую книжку.
Об этом рассказали специалисты «Юридического советчика для ВПЛ».
Обязательно ли при трудоустройстве иметь бумажную трудовую книжку
С 2021 года трудовые книжки не обязательны. Учет трудовой деятельности работников ведется в электронном формате в реестре застрахованных лиц.
Вместо нее работник может предоставить новому работодателю сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
Получить сведения можно через:
- портал Дія;
- кабинет Пенсионного фонда.
Как получить дубликат бумажной трудовой книжки
Лицо, потерявшее трудовую книжку, обязано незамедлительно заявить об этом работодателю по месту последней работы.
Не позднее 15 дней после заявления, а в случае усложнения в другие сроки работодатель выдает работнику другую трудовую книжку с надписью «Дубликат» в правом верхнем углу первой страницы.
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Если работник до устройства на предприятие уже работал, то при заполнении дубликата трудовой книжки в раздел Сведения о работе в графу 3 сначала вносится запись об общем стаже его работы до устройства на это предприятие, которая подтверждается документами.
Могут ли выдать дубликат трудовой книжки по новому месту работы
Согласно п. 5.6 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников (далее — Инструкция) могут, если отсутствует доступ к трудовой книжке работника вследствие чрезвычайной ситуации или проведения АТО на территории, где работал работник.
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В таком случае дубликат выдается на основании заявления работника и полученной им в письменном виде информации из штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации о возникновении чрезвычайной ситуации или Антитеррористического центра при СБУ о проведении АТО на территории, где работал работник, предоставляемой в произвольной форме.
Восстановление трудовой книжки во время действия военного положения
Инструкция не содержит отдельных положений по восстановлению трудовых книжек, утраченных в зоне боевых действий во время военного положения.
Следовательно, если собрать документы, необходимые для восстановления трудовой книжки (выдачи дубликата), из-за боевых действий невозможно, то при трудоустройстве рекомендуется руководствоваться положениями п. 5.6 Инструкции по аналогии — обращаться за выдачей дубликата трудовой книжки по новому месту работы.
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