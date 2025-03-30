«Моя налоговая»: как получить электронную справку о доходах — Finance.ua
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«Моя налоговая»: как получить электронную справку о доходах

Личные финансы
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«Моя налоговая»: как получить электронную справку о доходах
«Моя налоговая»: как получить электронную справку о доходах
Налогоплательщики в Украине могут быстро получить необходимую информацию благодаря электронным сервисам.
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.
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Одним из таких инструментов является мобильное приложение «Моя налоговая», позволяющее физическим лицам получить справку о суммах начисленных и уплаченных доходов и удержанных налогов.

Как получить справку

Чтобы воспользоваться услугой «Получение сведений из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов», пользователю необходимо:
  • авторизоваться с файловым или облачным КЭП, ДіяПідпис;
  • выбрать режим «Получить сведения о сумме уплаченных доходов» в разделе «Услуги»;
  • нажать «Создать» и указать период (месяц и год), за который необходимо получить сведения;
  • подписать КЭП.
Напомним, в прошлом году около 900 украинцев официально задекларировали доходы от аренды имущества. Общая сумма задекларированных налогов к уплате превышает 16 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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