«Моя налоговая»: как получить электронную справку о доходах — Finance.ua

«Моя налоговая»: как получить электронную справку о доходах
Налогоплательщики в Украине могут быстро получить необходимую информацию благодаря электронным сервисам.
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.
Одним из таких инструментов является мобильное приложение «Моя налоговая», позволяющее физическим лицам получить справку о суммах начисленных и уплаченных доходов и удержанных налогов.
Как получить справку
Чтобы воспользоваться услугой «Получение сведений из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов», пользователю необходимо:
- авторизоваться с файловым или облачным КЭП, ДіяПідпис;
- выбрать режим «Получить сведения о сумме уплаченных доходов» в разделе «Услуги»;
- нажать «Создать» и указать период (месяц и год), за который необходимо получить сведения;
- подписать КЭП.
Напомним, в прошлом году около 900 украинцев официально задекларировали доходы от аренды имущества. Общая сумма задекларированных налогов к уплате превышает 16 млн грн.
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