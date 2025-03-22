Какие регионы лидируют по уплате налогов благотворительными организациями — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие регионы лидируют по уплате налогов благотворительными организациями

Казна и Политика
15
Какие регионы лидируют по уплате налогов благотворительными организациями
Какие регионы лидируют по уплате налогов благотворительными организациями
В прошлом году 3886 благотворительных организаций уплатили в государственный и местные бюджеты 1,9 млрд гривен налогов и сборов. Самые большие суммы поступили из Киева, Львовской и Харьковской областей.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Откуда поступило больше всего средств

В частности, в столице 1190 плательщиков направили 854,2 млн грн в бюджет.
Читайте также
Львовская область заняла второе место с показателем 167 млн ​​грн, которые заплатили 336 организаций.
На третьей позиции находится Харьковская область, где 220 благотворительных организаций перечислили 145,2 млн грн налоговых платежей.

Сколько средств поступило с начала 2025 года

В январе-феврале 2025 года 2709 благотворительных организаций уплатили в бюджет 395,3 млн грн.
Читайте также
В уплате за два месяца сохраняют лидерство те же регионы, что и в прошлом году:
  • Киев — 177,8 млн грн (997 плательщиков);
  • Львовская область — 33,6 млн грн (216 плательщиков);
  • Харьковская область — 30,8 млн грн (161 плательщик).
В налоговой службе отмечают, что, хотя благотворительные организации освобождены от уплаты налога на прибыль, они уплачивают другие налоги и сборы в зависимости от специфики своей деятельности в соответствии с действующим законодательством.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems