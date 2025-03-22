Какие регионы лидируют по уплате налогов благотворительными организациями — Finance.ua

Какие регионы лидируют по уплате налогов благотворительными организациями
В прошлом году 3886 благотворительных организаций уплатили в государственный и местные бюджеты 1,9 млрд гривен налогов и сборов. Самые большие суммы поступили из Киева, Львовской и Харьковской областей.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
Откуда поступило больше всего средств
В частности, в столице 1190 плательщиков направили 854,2 млн грн в бюджет.
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Львовская область заняла второе место с показателем 167 млн грн, которые заплатили 336 организаций.
На третьей позиции находится Харьковская область, где 220 благотворительных организаций перечислили 145,2 млн грн налоговых платежей.
Сколько средств поступило с начала 2025 года
В январе-феврале 2025 года 2709 благотворительных организаций уплатили в бюджет 395,3 млн грн.
В уплате за два месяца сохраняют лидерство те же регионы, что и в прошлом году:
- Киев — 177,8 млн грн (997 плательщиков);
- Львовская область — 33,6 млн грн (216 плательщиков);
- Харьковская область — 30,8 млн грн (161 плательщик).
В налоговой службе отмечают, что, хотя благотворительные организации освобождены от уплаты налога на прибыль, они уплачивают другие налоги и сборы в зависимости от специфики своей деятельности в соответствии с действующим законодательством.
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