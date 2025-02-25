Рада увеличила лимит благотворительных взносов для предприятий во время войны — Finance.ua

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Рада увеличила лимит благотворительных взносов для предприятий во время войны

Казна и Политика
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Рада увеличила лимит благотворительных взносов для предприятий во время войны
Рада увеличила лимит благотворительных взносов для предприятий во время войны
Верховная Рада приняла закон об удвоении лимита благотворительных взносов для предприятий с 4% до 8% от прибыли. Новые правила будут действовать с 2025 года до завершения военного положения при условии предыдущих благотворительных взносов.
Верховная Рада приняла в целом законопроект по стимулированию благотворительности в период военного положения.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта № 12 328-д и народного депутата Ярослава Железняка.
«№ 12 328-д — изменения в Налоговый кодекс, которыми удваиваем лимит благотворительных взносов для предприятий (плательщиков налога на прибыль) с 4% до 8% от прибыли — можно направлять на благотворительность без дополнительной налоговой нагрузки (при условии, что из этой суммы более чем 4% налогооблагаемой прибыли предыдущего отчетного года было перечислено благотворительным организациям)», — сообщил Железняк.
Он указал, что законопроект поддержали 266 народных депутатов.
Согласно проекту закона, начиная с 2025 года до года, в котором будет завершено военное положение, предлагается удвоить лимит благотворительных взносов для предприятий с 4% до 8% от прибыли.
Предприятия смогут направлять до 8% прибыли на благотворительность без дополнительной налоговой нагрузки, но при условии, что из этой суммы более 4% налогооблагаемой прибыли в предыдущем отчетном году было перечислено благотворительным организациям.
По материалам:
УНН
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