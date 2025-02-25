Рада увеличила лимит благотворительных взносов для предприятий во время войны — Finance.ua

Рада увеличила лимит благотворительных взносов для предприятий во время войны Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Рада увеличила лимит благотворительных взносов для предприятий во время войны

Верховная Рада приняла закон об удвоении лимита благотворительных взносов для предприятий с 4% до 8% от прибыли. Новые правила будут действовать с 2025 года до завершения военного положения при условии предыдущих благотворительных взносов.

Верховная Рада приняла в целом законопроект по стимулированию благотворительности в период военного положения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта № 12 328-д и народного депутата Ярослава Железняка.

«№ 12 328-д — изменения в Налоговый кодекс, которыми удваиваем лимит благотворительных взносов для предприятий (плательщиков налога на прибыль) с 4% до 8% от прибыли — можно направлять на благотворительность без дополнительной налоговой нагрузки (при условии, что из этой суммы более чем 4% налогооблагаемой прибыли предыдущего отчетного года было перечислено благотворительным организациям)», — сообщил Железняк.

Он указал, что законопроект поддержали 266 народных депутатов.

Согласно проекту закона, начиная с 2025 года до года, в котором будет завершено военное положение, предлагается удвоить лимит благотворительных взносов для предприятий с 4% до 8% от прибыли.

Предприятия смогут направлять до 8% прибыли на благотворительность без дополнительной налоговой нагрузки, но при условии, что из этой суммы более 4% налогооблагаемой прибыли в предыдущем отчетном году было перечислено благотворительным организациям.

УНН По материалам:

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