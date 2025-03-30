Количество IT-вакансий в Силах обороны уменьшилось, а конкуренция растет — Finance.ua

Количество IT-вакансий в Силах обороны уменьшилось, а конкуренция растет
В приложении «Резерв+» сейчас есть 161 IT-вакансия в Силах обороны Украины. Это снижение по сравнению с январем, когда их количество достигало 169.
Об этом DOU сообщили в Lobby X, платформе по трудоустройству и рекрутинговом агентстве, которое сотрудничает с Минобороны.
Спрос на IT-вакансии растет
Всего за февраль-март на IT-вакансии через Lobby X подались 3002 специалиста, еще 889 — через «Резерв+».
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Средний конкурс на место за февраль и март составляет 15 кандидатов. В «Резерв+» — 6 кандидатов на вакансию, что соответствует показателям предыдущего периода.
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В январе средний конкурс составлял 10 кандидатов на вакансию.
Растет доля заявок от женщин
В агентстве отметили, что растет доля заявок от женщин — 165 кандидаток подались за последние два месяца из-за Lobby X (против 80 за аналогичный период раньше), а через «Резерв+» — 27 (против 14).
Напомним, украинская ІТ-индустрия продолжает расти, увеличивая свою долю в экспорте и уплатив более 1 млрд долларов налогов в 2024 году.
Объем годового ІТ-экспорта в 2024-м во второй раз за последние годы не вырос, а упал — более чем на 4%. Также снизилась доля IT в общем экспорте услуг.
Согласно данным Нацбанка, в 2024 году ІТ-индустрия принесла в украинскую экономику $6,45 млрд благодаря экспорту своих услуг. Это на 4,2%, или на $280 млн меньше показателя 2023 года. В то же время темпы падения замедлились, в прошлом году оно побило рекордные -8,5%.
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