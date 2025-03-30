Количество IT-вакансий в Силах обороны уменьшилось, а конкуренция растет — Finance.ua

Количество IT-вакансий в Силах обороны уменьшилось, а конкуренция растет Сегодня 10:21 — Личные финансы

Количество IT-вакансий в Силах обороны уменьшилось, а конкуренция растет

В приложении «Резерв+» сейчас есть 161 IT-вакансия в Силах обороны Украины. Это снижение по сравнению с январем, когда их количество достигало 169.

Об этом DOU сообщили в Lobby X, платформе по трудоустройству и рекрутинговом агентстве, которое сотрудничает с Минобороны.

Спрос на IT-вакансии растет

Всего за февраль-март на IT-вакансии через Lobby X подались 3002 специалиста, еще 889 — через «Резерв+».

Средний конкурс на место за февраль и март составляет 15 кандидатов. В «Резерв+» — 6 кандидатов на вакансию, что соответствует показателям предыдущего периода.

В январе средний конкурс составлял 10 кандидатов на вакансию.

Растет доля заявок от женщин

В агентстве отметили, что растет доля заявок от женщин — 165 кандидаток подались за последние два месяца из-за Lobby X (против 80 за аналогичный период раньше), а через «Резерв+» — 27 (против 14).

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1 млрд долларов налогов в 2024 году. Напомним, украинская ІТ-индустрия продолжает расти, увеличивая свою долю в экспорте и уплатив болееналогов в 2024 году.

Объем годового ІТ-экспорта в 2024-м во второй раз за последние годы не вырос, а упал — более чем на 4%. Также снизилась доля IT в общем экспорте услуг.

$6,45 млрд благодаря экспорту своих услуг. Это на 4,2%, или на $280 млн меньше показателя 2023 года. В то же время темпы падения замедлились, в прошлом году оно побило рекордные -8,5%. Согласно данным Нацбанка, в 2024 году ІТ-индустрия принесла в украинскую экономикублагодаря экспорту своих услуг. Это на 4,2%, или на $280 млн меньше показателя 2023 года. В то же время темпы падения замедлились, в прошлом году оно побило рекордные -8,5%.

Dou По материалам:

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