Сколько стоит приготовить борщ в марте 2025 года — Finance.ua
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Сколько стоит приготовить борщ в марте 2025 года

Личные финансы
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Сколько стоит приготовить борщ в марте 2025 года
Сколько стоит приготовить борщ в марте 2025 года, Фото: freepik
В Украине в марте стоимость борща составляет 177 грн, что на 19% больше, чем в прошлом году, и на 9% - чем месяц назад.
Об этом свидетельствует исследование Украинского клуба аграрного бизнеса.
Отмечается, что для приготовления борща на 3 л воды нужно: 250 г капусты (12,6 грн), 300 г свеклы (8,1 грн), 300 г картофеля (9,69 грн), 200 г моркови (9,47 грн), 150 г лука (2,47 грн), 140 г томатной пасты (35,08 грн), 30 мл растительного масла (2,73 грн), 500 г свиных ребер (97,35 грн), а также соль, перец и лавровый лист по вкусу.

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Эксперты добавляют, что если добавить к борщу: два ломтика батона (50 г), столовую ложку сметаны (25 г) и зубчик чеснока (5 г), его цена вырастет до 185 грн против 170 грн в прошлом месяце.
По подсчетам УКАБ:
  • за год капуста подорожала на 71%, за месяц упала — на 1%;
  • свекла за год выросла в цене на 51%, а за месяц — на 13%;
  • картофель подорожал на 26% за год, но за месяц упал на 2%;
  • морковь за год прибавила 271%, а за месяц — 9,8%;
  • лук за год подешевел на 1%, а за месяц подорожал — на 5%;
  • томатная паста за год подорожала на 14%, а за месяц — на 6%;
  • масло за год выросло в цене на 38%, а за месяц — на 4%;
  • свиные ребра за год подорожали на 7%, а за месяц цена — на 10%.
Напомним, оптовые цены производителей промышленной продукции в феврале 2025 г. по сравнению с февралем прошлого года выросли на 37,0%. Цены в пределах Украины выросли на 40,0%, за пределы Украины — на 15,9%.
По данным Госстата, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 20,2%, в том числе в пределах Украины — на 18,0%, за пределы Украины — на 29,1%.
По материалам:
Економічна Правда
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