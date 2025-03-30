Сколько стоит приготовить борщ в марте 2025 года — Finance.ua

Сколько стоит приготовить борщ в марте 2025 года Сегодня 09:12 — Личные финансы

Сколько стоит приготовить борщ в марте 2025 года, Фото: freepik

В Украине в марте стоимость борща составляет 177 грн, что на 19% больше, чем в прошлом году, и на 9% - чем месяц назад.

Об этом свидетельствует исследование Украинского клуба аграрного бизнеса.

Отмечается, что для приготовления борща на 3 л воды нужно: 250 г капусты (12,6 грн), 300 г свеклы (8,1 грн), 300 г картофеля (9,69 грн), 200 г моркови (9,47 грн), 150 г лука (2,47 грн), 140 г томатной пасты (35,08 грн), 30 мл растительного масла (2,73 грн), 500 г свиных ребер (97,35 грн), а также соль, перец и лавровый лист по вкусу.

Эксперты добавляют, что если добавить к борщу: два ломтика батона (50 г), столовую ложку сметаны (25 г) и зубчик чеснока (5 г), его цена вырастет до 185 грн против 170 грн в прошлом месяце.

По подсчетам УКАБ:

за год капуста подорожала на 71%, за месяц упала — на 1%;

свекла за год выросла в цене на 51%, а за месяц — на 13%;

картофель подорожал на 26% за год, но за месяц упал на 2%;

морковь за год прибавила 271%, а за месяц — 9,8%;

лук за год подешевел на 1%, а за месяц подорожал — на 5%;

томатная паста за год подорожала на 14%, а за месяц — на 6%;

масло за год выросло в цене на 38%, а за месяц — на 4%;

свиные ребра за год подорожали на 7%, а за месяц цена — на 10%.

Напомним, оптовые цены производителей промышленной продукции в феврале 2025 г. по сравнению с февралем прошлого года выросли на 37,0%. Цены в пределах Украины выросли на 40,0%, за пределы Украины — на 15,9%.

По данным Госстата, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 20,2%, в том числе в пределах Украины — на 18,0%, за пределы Украины — на 29,1%.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.