США и Мексика заключили два ключевых соглашения в сельхозсекторе — Bloomberg Сегодня 19:29 — Мир

США и Мексика достигли двух ключевых соглашений в сфере сельского хозяйства на фоне угрозы эскалации напряженности из-за пошлин Дональда Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg.

Мексика обязалась до конца текущего пятилетнего водного цикла, который завершается 24 октября, увеличить поставки воды фермерам в США из шести притоков реки Рио-Гранде.

«Мексика согласилась с требованием США принять ряд мер по предотвращению потенциальной нехватки поставок воды из Мексики до конца цикла, предусматривая немедленную передачу воды, а также в течение следующего сезона дождей», — говорится в заявлении министерства сельского хозяйства Мексики.

Кроме того, США и Мексика договорились бороться с вредителем-гвоздиком, угрожающим здоровью скота. Это позволило избежать возможного ограничения импорта мексиканского скота в США, о котором ранее предупреждала американская сторона.

Издание отмечает, что Мексика находит пути сотрудничества с США, несмотря на конфронтационный подход администрации Трампа.

«Это хороший знак для Мексики, поскольку она стремится избавиться от пошлин, которые Трамп вводит на автозапчасти, сталь и другие товары», — говорится в статье.

УНН По материалам:

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