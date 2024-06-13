Суд ЕС оштрафовал Венгрию более чем на 200 млн евро из-за нарушений в отношении мигрантов — Finance.ua

Суд ЕС оштрафовал Венгрию более чем на 200 млн евро из-за нарушений в отношении мигрантов Сегодня 19:45 — Мир

Суд ЕС оштрафовал Венгрию более чем на 200 млн евро из-за нарушений в отношении мигрантов

Высший суд Европейского Союза наложил на Венгрию штраф в размере 200 миллионов евро за постоянное нарушение правил предоставления убежища, несмотря на предыдущее решение Европейского суда, а также дополнительно 1 млн евро за каждый день неисполнения (216 млн евро).

Об этом сообщает The Independent

В пресс-релизе Суда ЕС говорится, что Венгрия с 2020 года не выполняла решение, вынесенное высшими судьями Евросоюза.

«Это невыполнение, которое заключается в умышленном уклонении от применения общей политики ЕС в целом, является беспрецедентным и серьезным нарушением права ЕС» — добавили в сообщении.

В издании напомнили, что антииммиграционный суд Венгрии жестоко отнесся к людям, прибывающим в страну с тех пор, как в 2015 году в Европу въехало более 1 млн человек, большинство из которых искали спасения из-за войны в Сирии.

«Дело касается изменений, которые Венгрия внесла в свою систему предоставления убежища после кризиса, когда около 400 тысяч человек прошли через Венгрию по пути в Западную Европу. Венгрия построила заборы с колючей проволокой на своих южных границах с Сербией и Хорватией, а также несколько транзитных зон для содержания искателей убежища на границе с Сербией.

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Отмечается, что такие меры были частью более суровой антииммиграционной политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и последней минимизации системы предоставления убежища в Венгрии. Еще в 2020 году Европейский суд установил, что политика Будапешта ограничивала доступ к международной защите, незаконно задерживала искателей убежища и не соблюдала их право на пребывание в Венгрии, пока их заявления проходили необходимую процедуру.

В то же время Европейский суд справедливости сообщил, что транзитные зоны были закрыты в 2020 году после первого решения Европейского суда. Однако Европейская комиссия, которая отвечает за мониторинг соблюдения 27 странами-членами ЕС общих законов, утверждает, что Будапешт до сих пор не выполняет их, поэтому она обратилась в суд, чтобы Венгрия была оштрафована.

Кроме того, после вспышки коронавируса венгерское правительство протолкнуло закон, согласно которому искатели международной защиты были вынуждены ехать в Белград или Киев, чтобы получить разрешение на въезд в Венгрию в посольствах этих стран. И только после возвращения у них была возможность подавать свои заявления.

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«Европейская комиссия подала на Венгрию в Европейский суд из-за этого закона, настаивая на том, что страна не выполнила своих обязательств согласно правилам блоков 27 стран. Эти правила обязывают все страны-члены ЕС иметь общие процедуры предоставления убежища. Люди имеют право просить убежища или других форм международной защиты, если они опасаются за свою безопасность в родной стране или сталкиваются с перспективой преследования по признаку расы, религии, этнического происхождения, пола или другой дискриминации», — пояснили в публикации.

В свою очередь глава венгерского правительства Виктор Орбан назвал решение Суда ЕС «возмутительным и неприемлемым». По его словам, таким образом Будапешт был наказан за защиту границ Европейского Союза.

«Создается впечатление, что нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные европейские граждане», — заявил он на своей странице в соцсети X

УНІАН По материалам:

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