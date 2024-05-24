Венгрия работает над переоценкой своего членства в НАТО, — Орбан. — Finance.ua
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Венгрия работает над переоценкой своего членства в НАТО, — Орбан.

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Венгрия работает, чтобы переопределить свое членство в НАТО. Будапешт хочет иметь возможность отказаться, если Североатлантический союз начнет боевые действия за пределами своих стран-членов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Соответствующее заявление Орбан сделал в интервью венгерскому государственному радио.
Венгерский премьер заявил, что его страна хочет переоценить членство в НАТО, и якобы чиновники работают над этим.
«Наши юристы и офицеры упорно трудятся, чтобы увидеть, как Венгрия может сохранить свое членство в НАТО таким образом, чтобы ей не пришлось участвовать в действиях НАТО за пределами территории НАТО», — сказал он.

Позиция Венгрии по поводу войны в Украине

Следует отметить, что Венгрия блокирует будущее вступление Украины в ЕС и НАТО. Будапешт часто выступает против введения санкций против hоссии, а также затягивает процесс выделения Украине финансовой или иной помощи.
Венгрия не предоставила Украине военную помощь. Западные СМИ сообщали, что страна также запретила транзит оружия через свою территорию.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сделал ряд заявлений, критикуя Украину. Кроме того, Венгрия недавно заблокировала резолюцию Совета Европы по украинской формуле мира. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что якобы нужно рассмотреть и другие «мирные планы», намекая на позицию россии.
По материалам:
РБК-Україна
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