Венгрия против создания фонда НАТО на $100 миллиардов для помощи Украине — Finance.ua
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Венгрия против создания фонда НАТО на $100 миллиардов для помощи Украине

Казна и Политика
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Венгрия против создания фонда НАТО на $100 миллиардов для помощи Украине
Венгрия против создания фонда НАТО на $100 миллиардов для помощи Украине
Венгрия не будет участвовать в создании пятилетнего пакета помощи Украине на $100 миллиардов от НАТО, заявил министр иностранных дел страны Петер Сиярто и назвал этот план «безумной миссией».
Об этом сообщает Reuters.
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«Венгрия будет оставаться в стороне от безумной миссии НАТО, несмотря на все давление», — сказал министр.
Также Петер Сиярто подтвердил, что венгерское правительство по-прежнему выступало против создания фонда НАТО для помощи Украине в течение пяти лет.
В начале апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил странам Альянса создать фонд взносов для Украины на $100 миллиардов.
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План состоит в том, что НАТО приступит к некоторой координационной работе от специальной коалиции под руководством США, известной как «группа Рамштайн», которая координирует поставки оружия в Украину примерно из 50 стран.
Этот шаг частично направлен на защиту от любого сокращения поддержки США в случае, если Дональд Трамп вернется в Белый дом.
По материалам:
theБабель
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