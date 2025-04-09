Строительство железнодорожного европути на участке Чоп-Ужгород переходит в финальную фазу — Кулеба — Finance.ua
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Строительство железнодорожного европути на участке Чоп-Ужгород переходит в финальную фазу — Кулеба

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Строительство железнодорожного европути на участке Чоп-Ужгород переходит в финальную фазу — Кулеба
Строительство железнодорожного европути на участке Чоп-Ужгород переходит в финальную фазу — Кулеба
Строительство железнодорожного пути евростандарта на участке между Чопом и Ужгородом в Закарпатской области переходит в финальную фазу.
Об этом вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил в Фейсбуке.
По его словам, этот участок стал одним из ключевых локаций во время рабочей поездки на Закарпатье.
Этот проект является частью стратегического курса Украины на интеграцию в европейское транспортное пространство. Он реализуется в рамках участия Украины в программе Европейского союза Connecting Europe Facility (CEF).
Как сообщил Кулеба, ход строительства он осмотрел вместе с заместителем руководителя Офиса Президента Виктором Микитой и председателем правления Укрзализныци Александром Перцовским.
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По словам Кулебы, уже завершена прокладка 8 км нового «широкого» пути, уложены 7,6 км пути европейского стандарта (40% работ). Также подготовлены еще почти 2 км совмещенного пути (100% работ), выполнены все необходимые земляные работы. Он подчеркнул, что активно продолжаются работы по электрификации «широких» путей, прокладке кабельных сетей, строительству инженерной инфраструктуры, обновлению пассажирских платформ. Кроме того, стартовали работы по приведению в порядок вокзала в городе Чоп, который является важным транзитным хабом, для улучшения условий для пассажиров.
«Уже сейчас проект переходит в финальную фазу — завершить работы планируем к августу 2025 года», — подчеркнул Кулеба.
Он проинформировал, что, пообщавшись с рабочими-железнодорожниками, непосредственно выполняющими работу, поняли неотложные потребности в механизации этой работы, чтобы и дальше набирать обороты, улучшить условия их важной работы.
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Как отметил Кулеба, этот европуть открывает прямой доступ к европейской железнодорожной сети, позволяет существенно сократить логистические расходы, повышает эффективность международного пассажирского и грузового сообщения, создает новые возможности развития транзитного потенциала Украины.
По его словам, в перспективе дальнейшее развитие сети европейского пути в Украине. Это, подчеркнул Кулеба, важный стратегический курс, который не только сделает путешествия более удобными и быстрыми, но и формирует новое качество обслуживания пассажиров и бизнеса.
Инициатива была начата весной 2024 года Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
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Кулеба поблагодарил коллег из Офиса Президента, работников АО «Укрзализныця», команду Министерства развития общин и территорий Украины и всех, кто работает на строительной площадке.
«Это совместная работа, которая является сверхважной для устойчивости страны и нашей евроинтеграции», — подчеркнул он.
По материалам:
Укрінформ
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