Страны-союзники Украины договорились усилить экономическое давление на рф, — Стармер Сегодня 11:16 — Мир

Страны-союзники Украины договорились усилить экономическое давление на рф, — Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что около 25 лидеров стран-союзников договорились в субботу продолжить ужесточение ограничений на российскую экономику, чтобы заставить владимира путина сесть за стол переговоров и закончить войну против Украины.

Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции в Лондоне после виртуальной встречи с союзниками по «коалиции желающих», сообщает Bloomberg

«Влияние санкций на российскую экономику было достаточно глубоким. Мы не должны недооценивать уже имеющееся у них влияние, а удвоение и усиление санкций приведет к еще большему давлению», — сказал Стармер.

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Он добавил, что западные страны наращивают политический и военный потенциал, и после того, как союзники взяли дополнительные обязательства по помощи Украине после войны, они переходят в «оперативную фазу» достижения гарантий безопасности.

«На этом этапе очень важно, чтобы мы оказывали максимальное давление на россию», — сказал Стармер, обвинив путина в затягивании прекращения огня, заявив, что россия должна ознакомиться с предложениями и выдвинуть свои условия.

По словам Стармера, во время субботней виртуальной встречи обсуждался вопрос ареста замороженных российских активов для финансирования обороны Украины, хотя он вновь подчеркнул, что существуют политические и юридические препятствия для такого шага.

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что европейские страны и их союзники «очень мотивированы» продвигаться к миру, и что сейчас больше оптимизма, чем две недели назад.

«Все настроены оказывать давление на россию», — сказал он во время онлайн-встречи.

«Мяч на стороне россии. Теперь россия должна показать свои истинные намерения: действительно ли она хочет мира или это лишь пустые слова, направленные на затягивание переговоров», — добавил он.

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил журналистам, что все страны выразили готовность внести свой вклад в обеспечение мира, но пока рано говорить о практической помощи в миротворческой миссии.

Лидеры намерены вскоре представить свои предложения Дональду Трампу, которого они стремятся убедить предоставить гарантии безопасности США посредством воздушной поддержки, разведки и наблюдения за границей — без необходимости отправки американских войск в составе миротворческих сил.

Укрінформ По материалам:

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