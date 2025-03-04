Шмыгаль назвал цель Украины относительно замороженных активов рф — Finance.ua

Шмыгаль назвал цель Украины относительно замороженных активов рф Сегодня 13:19

Шмыгаль назвал цель Украины относительно замороженных активов рф

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цель Украины — конфискация всех замороженных активов россии. Речь идет о сумме 300 млрд долларов.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил во время пресс-конференции во вторник, 4 марта.

«Наша цель — конфискация всех 300 млрд долларов замороженных российских активов, хранящихся на счетах международных финансовых дистрибуций», — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что Украина прошла долгий путь, но сегодня одна из самых больших финансовых побед за три года полномасштабной войны — использование российских замороженных активов.

«Рассчитываем в ближайшее время получить ответы по конфискациям всей суммы российских активов. По этому поводу мы активно общаемся с европейскими партнерами», — сказал премьер.

Премьер-министр также заявил, что Украина сейчас производит около трети необходимого оружия.

«Сейчас мы производим около трети необходимого нам оружия. Наша цель — не менее 50%. Мы трансформировали Укроборонпром. Сегодня он входит в ТОП-50 самых сильных оборонных компаний мира. Украинская оборонная индустрия интегрируется с мировой», — заявил Шмыгаль на пресс-конференции.

Премьер напомнил, что Украина развивает «датскую модель» — когда партнеры оплачивают произведенное в Украине оружие для украинских военных.

«По этой модели в 2024 году мы привлекли почти миллиард долларов. Дания — 351 миллион, ЕС — 436, Великобритания — 67 и Норвегия — 45 миллионов», — добавил он.

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