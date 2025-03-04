Шмыгаль назвал цель Украины относительно замороженных активов рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шмыгаль назвал цель Украины относительно замороженных активов рф

27
Шмыгаль назвал цель Украины относительно замороженных активов рф
Шмыгаль назвал цель Украины относительно замороженных активов рф
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цель Украины — конфискация всех замороженных активов россии. Речь идет о сумме 300 млрд долларов.
Об этом Денис Шмыгаль сообщил во время пресс-конференции во вторник, 4 марта.
«Наша цель — конфискация всех 300 млрд долларов замороженных российских активов, хранящихся на счетах международных финансовых дистрибуций», — подчеркнул Шмыгаль.
Он добавил, что Украина прошла долгий путь, но сегодня одна из самых больших финансовых побед за три года полномасштабной войны — использование российских замороженных активов.
«Рассчитываем в ближайшее время получить ответы по конфискациям всей суммы российских активов. По этому поводу мы активно общаемся с европейскими партнерами», — сказал премьер.
Читайте также
Премьер-министр также заявил, что Украина сейчас производит около трети необходимого оружия.
«Сейчас мы производим около трети необходимого нам оружия. Наша цель — не менее 50%. Мы трансформировали Укроборонпром. Сегодня он входит в ТОП-50 самых сильных оборонных компаний мира. Украинская оборонная индустрия интегрируется с мировой», — заявил Шмыгаль на пресс-конференции.
Премьер напомнил, что Украина развивает «датскую модель» — когда партнеры оплачивают произведенное в Украине оружие для украинских военных.
«По этой модели в 2024 году мы привлекли почти миллиард долларов. Дания — 351 миллион, ЕС — 436, Великобритания — 67 и Норвегия — 45 миллионов», — добавил он.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.