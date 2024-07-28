Страхование: когда это обязательно по закону, а когда можно отказаться — Finance.ua

Страхование: когда это обязательно по закону, а когда можно отказаться Сегодня 12:15 — Личные финансы

Страхование: когда это обязательно по закону, а когда можно отказаться, Фото: freepik

При оформлении кредита или открытии счета часто предлагают сопутствующую услугу — страхование. Дополнительную гарантию в виде страховки также могут предложить при покупке бытовой техники. Во многих случаях это дополнительные удобства: можно получить необходимые банковские и страховые услуги в одном месте. Однако иногда оформление договора страхования может навязываться как обязательное условие.

В Сумской областной военной администрации рассказали , когда страхование является требованием закона, а когда от этого можно отказаться.

Когда страхование обязательно

1. Если вы оформляете кредит на жилье, то вам нужно застраховать квартиру или дом, которые являются предметом ипотеки. Это требование статьи 8 Закона Украины «Об ипотеке».

Читайте также В следующем году НБУ планирует ввести обязательное страхование залога по кредиту

2. Каждый владелец авто обязан иметь полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств («автогражданку»). При выдаче кредита на автомобиль банки обычно включают оформление «автогражданки» в пакет услуг.

В то же время законодательство не требует от банковского учреждения оформлять такой полис при выдаче кредита.

3. Когда вы берете кредит на покупку автомобиля, они могут предлагать оформить КАСКО — застраховать автомобиль на случай типичных транспортных рисков, таких как ДТП, угон или повреждение.

Таким образом банк оберегает себя от потери объекта залога. Отказ в заключении такого договора может быть причиной отказа в выдаче кредита.

В некоторых случаях условия кредитования ипотеки или имущества под залог могут предусматривать обязательность страхования жизни заемщика и/или страхования от несчастных случаев.

Обязанность банка — дать клиенту возможность выбрать страховщика из списка компаний, с которыми сотрудничает финансовое учреждение.

Если банк утверждает, что есть возможность заключить договор страхования только в одной конкретной компании, это нарушение ваших прав как потребителя финансовых услуг.

Когда страхование не обязательно

Страхование не обязательно, если вы берете потребительский кредит (не автокредит или ипотеку), открываете счет, делаете перевод средств или обмениваете валюту.

Читайте также Сколько добровольных взносов на пенсионное страхование уплатили украинцы за первое полугодие

Чтобы проверить, включена ли необязательная страховая услуга в ваш договор, внимательно прочтите соглашение или спросите об этом сотрудника банка.

Банкам запрещено требовать от клиента приобретение товаров или услуг в качестве обязательного условия предоставления банковских услуг.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.