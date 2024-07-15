Военное страхование: в Нацбанке рассказали, как это будет работать в Украине — Finance.ua

Военное страхование: в Нацбанке рассказали, как это будет работать в Украине Сегодня 12:04 — Страхование

Военное страхование: в Нацбанке рассказали, как это будет работать в Украине

Национальный банк Украины финализует работу над законопроектом о создании полноценной системы военного страхования.

Об этом сообщила в интервью агентству «Интерфакс-Украина» директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

По ее словам, в первое время военное страхование будет сфокусировано на страховании розничных продуктов для юрлиц и физлиц.

«В целом можно сказать, что сначала система будет иметь фокус на розничных продуктах для небольшого бизнеса и населения. Такая диверсификация снижает риски и позволяет обеспечить устойчивость системы», — сказала она.

Дадашова отметила, что потребности в страховании для крупного бизнеса в настоящее время частично покрываются с помощью Многостороннего агентства инвестиционных гарантий (МИГА) Группы Всемирного банка.

Директор воздержалась от перечисления перечня предлагаемых к обязательному страхованию объектов.

Как это будет работать

«Первый этап — это быстрые промежуточные решения, уже работающие во многих сферах. Второй — это системный механизм, который будет работать в долгосрочной перспективе и будет доступен и для бизнеса, и для населения. Запуск долгосрочного механизма — это точно не задача на скорость», — объяснила она последовательность построения системы, ссылаясь на недавно обнародованную Стратегию по развитию кредитования.

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«Уже есть законопроект, и его обсуждение с международными партнерами на финальных стадиях. Очень важно убедиться, что доноров удовлетворяют все параметры будущей системы страхования, чтобы они могли участвовать в ее финансировании. Ведь для долгосрочного системного подхода необходим фонд финансовой поддержки, чтобы даже при неблагоприятных условиях система была способна в дальнейшем функционировать», — добавила Дадашова.

Когда ждать этого инструмента

По ее ожиданиям, НБУ внесет законопроект в парламент в этом году, по более оптимистическому прогнозу — в ближайшее время.

«Но оптимизм время от времени сдерживается разными внешними обстоятельствами, необходимостью доработки и тому подобное», — уточнила она.

Справка Finance.ua:

Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) предусматривал выполнение НБУ 13 шагов по усилению и углублению рынков финансов и капитала. Один из них предусматривал подготовку регулятором законопроекта о создании полноценной системы военного страхования до конца июня этого года.

Ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова проинформировала о возможности запуска полнофункциональной системы страхования военных рисков в Украине и на базе государственного агентства с применением мощностей украинского рынка, а также приглашением международных перестраховщиков к участию в нем.

Как сообщалось, Совет по финансовой стабильности в феврале 2024 г. одобрил Концепцию создания в Украине модели страхования военных рисков, которая предусматривает введение соответствующего обязательного и добровольного страхования.

Концепция предусматривает трехуровневую модель — локальные страховщики и другие учреждения, выполняющие агентские функции, а также специально созданное государственное агентство по страхованию военных рисков; в дальнейшем к системе присоединятся международные перестраховщики. Ответственность будет распределяться между этими уровнями за счет определенных лимитов в порядке очередности.

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