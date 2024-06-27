В НБУ заговорили о развитии страхования жизни в Украине — Finance.ua

В НБУ заговорили о развитии страхования жизни в Украине Сегодня 08:35 — Личные финансы

В НБУ заговорили о развитии страхования жизни в Украине

У Украины есть потенциал для развития сегмента страхования жизни, который может быть существенным источником долгосрочных средств для экономики.

Об этом заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

По ее словам, в мире соотношение премий по страхованию жизни к ВВП составляет 2,7%. Для развивающихся стран этот показатель составляет 1,6%, в Украине — 0,08%.

«Премии по страхованию жизни на глобальном мировом рынке составляют около 41% ежегодных общих страховых премий 2023 года, в Украине за этот же период — 11,1%», — говорится в сообщении.

Что нужно сделать, чтобы улучшить эти показатели?

В декабре 2023 года на последней встрече представителей НБУ с участниками лайфового страхового рынка была проговорена необходимость наработки будущей модели рынка страхования жизни. За это время профильные департаменты НБУ разработали актуальные вопросы и стратегические направления развития рынка с ассоциациями и его участниками.

Читайте также Сколько добровольных взносов на пенсионное страхование уплатили украинцы (инфографика)

Рынок страхования жизни представлен в Украине всего 12 страховыми компаниями. Они работают с разными накопительными и рисковыми продуктами страхования жизни. Накопительное страхование может быть действенным инструментом, объединяющим страхование рисков, присущих жизнедеятельности человека, с инвестиционной составляющей. Однако в сегодняшних реалиях спрос на подобные продукты низкий.

Кроме того, есть нехватка долгосрочных финансовых инструментов для инвестирования резервов по долгосрочным договорам страхования жизни. Изменения в этом сегменте возможны при общей стабилизации экономики, развитии рынка капитала и улучшении благосостояния граждан. Это требует долгосрочной стратегии.

«В то же время рисковый сегмент страхования жизни во время военного положения может иметь критическое значение и выполнять весомую социальную функцию. Ведь страховые выплаты по договору страхования жизни, в отличие от медицинского страхования, обеспечивают финансовую защиту бюджета семьи, оставшейся без стабильного дохода после смерти или утраты трудоспособности застрахованного лица, являющегося кормильцем такой семьи», — отмечают в Нацбанке.

В Национальном банке считают, что востребованными и полезными для массового потребителя могут быть стандартизированные продукты страхования жизни, которые можно легко купить в банковском или мобильном приложении.

Еще одним драйвером для рынка может стать реформирование социального страхования и передача функций государственного социального страхования частным страховщикам. Простые стандартизированные продукты страхования от несчастного случая или профзаболеваний могут быть потенциально интересны работодателям. Национальный банк продолжит дискуссию с представителями рынка, ведь обсуждение и решение актуальных вопросов, среди которых налогообложение, расширение перечня инструментов инвестирования, продвижение страховых продуктов, прием банками валютных платежей в пользу лайф-страховщиков и т. п. , будет способствовать повышению качества и разнообразия страховых программ и развитию страхового и финансового рынка в целом

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.