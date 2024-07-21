В следующем году НБУ планирует ввести обязательное страхование залога по кредиту — Finance.ua

В следующем году НБУ планирует ввести обязательное страхование залога по кредиту Сегодня 21:20 — Казна и Политика

В следующем году НБУ планирует ввести обязательное страхование залога по кредиту

Национальный банк Украины (НБУ) намерен ввести обязательное страхование залога по кредиту в 2025 году.

Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

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По ее словам, центробанк еще несколько лет назад как исключительно банковский регулятор планировал введение требований по обязательному страхованию залога по кредиту.

Однако возник вопрос доверия к страховщикам, ведь в то время отсутствовали прозрачные показатели уровня их устойчивости, а заемщики могли принимать во внимание качество страховщиков.

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«Мы тогда пошли навстречу банкам и до сих пор откладываем эту норму уже как регулятор страхового рынка, ведь его трансформация продолжается. В 2025 году мы, наконец, это сделаем, подтверждая, что и регулятор, и банки доверяют этому сегменту», — сказала она.

Напомним, в июне бизнес активнее брал гривневые кредиты, а гасил — валютные.

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