Сколько льготных кредитов «єОселя» уже взяли украинцы — Finance.ua

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Сколько льготных кредитов «єОселя» уже взяли украинцы

Кредит&Депозит
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Сколько льготных кредитов «єОселя» уже взяли украинцы
Сколько льготных кредитов «єОселя» уже взяли украинцы
По программе доступной ипотеки «єОселя» выданы льготные кредиты на 8,7 млрд грн с начала 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
По программе льготных ипотечных кредитов «єОселя» украинцы получили 5137 льготных кредитов на 8,7 млрд грн с начала 2024 года.

Читайте также: Изменения в программе єОселя: кто и какое жилье может приобрести

Отмечается, что всего за все время действия программы почти 11 500 украинских семей смогли приобрести новое жилье, получив кредиты более чем на 18,1 млрд грн.
В частности, с начала года кредиты получили:
  • Военные и правоохранители — 2642
  • Украинцы, которые не имели собственного жилья — 1314
  • Педагоги — 380
  • Медики — 379
  • Ветераны — 161
  • ВПЛ — 150
  • Ученые — 111
В сообщении добавляют, что с начала года 3740 кредитов было выдано на приобретение жилья на вторичном рынке, 1397 — на первичном, из которых 287 — на стадии строительства.
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«Льготной ставкой в ​​3% могут воспользоваться военнослужащие ВСУ по контракту, учителя, медики и ученые. Также этой программой могут воспользоваться другие категории граждан, для которых процентная ставка составляет 7%», — напомнила заместитель министра экономики Надежда Бигун.
Взять кредит по программе «єОселя» можно в 10 банках: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк и Таскомбанк.

Справка Finance.ua:

  • по данным НБУ, средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в апреле увеличилась до 7,7% годовых после удержания на уровне 7,6% годовых пять месяцев;
  • во время войны изменился портрет типичного ипотечного заемщика — за кредитами все чаще обращаются молодые семьи без детей. До войны ситуация была обратная.
Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно производим расчет и подбор кредитных предложений.

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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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