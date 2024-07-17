Сколько льготных кредитов «єОселя» уже взяли украинцы — Finance.ua

Сколько льготных кредитов «єОселя» уже взяли украинцы Сегодня 08:38 — Кредит&Депозит

Сколько льготных кредитов «єОселя» уже взяли украинцы

По программе доступной ипотеки «єОселя» выданы льготные кредиты на 8,7 млрд грн с начала 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По программе льготных ипотечных кредитов «єОселя» украинцы получили 5137 льготных кредитов на 8,7 млрд грн с начала 2024 года.

Отмечается, что всего за все время действия программы почти 11 500 украинских семей смогли приобрести новое жилье, получив кредиты более чем на 18,1 млрд грн.

В частности, с начала года кредиты получили:

Военные и правоохранители — 2642

Украинцы, которые не имели собственного жилья — 1314

Педагоги — 380

Медики — 379

Ветераны — 161

ВПЛ — 150

Ученые — 111

В сообщении добавляют, что с начала года 3740 кредитов было выдано на приобретение жилья на вторичном рынке, 1397 — на первичном, из которых 287 — на стадии строительства.

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«Льготной ставкой в ​​3% могут воспользоваться военнослужащие ВСУ по контракту, учителя, медики и ученые. Также этой программой могут воспользоваться другие категории граждан, для которых процентная ставка составляет 7%», — напомнила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

Взять кредит по программе «єОселя» можно в 10 банках: Ощадбанк, ПриватБанк , Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк и Таскомбанк.

Справка Finance.ua:

по данным НБУ, средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в апреле увеличилась до 7,7% годовых после удержания на уровне 7,6% годовых пять месяцев;

во время войны изменился портрет типичного ипотечного заемщика — за кредитами все чаще обращаются молодые семьи без детей. До войны ситуация была обратная.



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