Сколько льготных кредитов «єОселя» уже взяли украинцы — Finance.ua

Сколько льготных кредитов «єОселя» уже взяли украинцы
По программе доступной ипотеки «єОселя» выданы льготные кредиты на 8,7 млрд грн с начала 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
По программе льготных ипотечных кредитов «єОселя» украинцы получили 5137 льготных кредитов на 8,7 млрд грн с начала 2024 года.
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Отмечается, что всего за все время действия программы почти 11 500 украинских семей смогли приобрести новое жилье, получив кредиты более чем на 18,1 млрд грн.
В частности, с начала года кредиты получили:
- Военные и правоохранители — 2642
- Украинцы, которые не имели собственного жилья — 1314
- Педагоги — 380
- Медики — 379
- Ветераны — 161
- ВПЛ — 150
- Ученые — 111
В сообщении добавляют, что с начала года 3740 кредитов было выдано на приобретение жилья на вторичном рынке, 1397 — на первичном, из которых 287 — на стадии строительства.
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«Льготной ставкой в 3% могут воспользоваться военнослужащие ВСУ по контракту, учителя, медики и ученые. Также этой программой могут воспользоваться другие категории граждан, для которых процентная ставка составляет 7%», — напомнила заместитель министра экономики Надежда Бигун.
Взять кредит по программе «єОселя» можно в 10 банках: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк и Таскомбанк.
Справка Finance.ua:
- по данным НБУ, средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в апреле увеличилась до 7,7% годовых после удержания на уровне 7,6% годовых пять месяцев;
- во время войны изменился портрет типичного ипотечного заемщика — за кредитами все чаще обращаются молодые семьи без детей. До войны ситуация была обратная.
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