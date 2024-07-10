Только каждый шестой отобранный кандидат на ипотеку для ВПЛ в итоге смог получить кредит — Finance.ua

Только каждый шестой отобранный кандидат на ипотеку для ВПЛ в итоге смог получить кредит Сегодня 17:15 — Кредит&Депозит

Только каждый шестой отобранный кандидат на ипотеку для ВПЛ в итоге смог получить кредит

Всего лишь один из шести отобранных для получения льготной ипотеки кандидатов из числа внутренне перемещенных лиц смог в итоге оформить кредит. Это произошло из-за несовершенства системы отбора кандидатов, что привело к неэффективному использованию ресурсов в рамках проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц», реализуемого в Украине с 2021 года.

Таким образом, в целом за 2021−2023 годы правительство Германии выделило на проект €25,5 млн, а в декабре 2023 года достигнута договоренность о выделении дополнительных €17 млн. За эти средства планировалось обеспечить кредитование на покупку жилья для 1300 семей. Условия ипотеки, в частности: 30 лет под 3% годовых.

Как установили аудиторы, еще на этапе отбора возникли проблемы с определением реальных кандидатов на получение кредита из-за несоответствия критериев включения в реестровый список кандидатов и условий предоставления кредита. В частности, для включения в реестровый список лицо должно было иметь гражданство Украины, статус ВПЛ и не получать другой помощи. Однако условия предоставления кредита дополнительно требовались уже: стабильная платежеспособность, возможность сделать первый взнос по кредиту в размере 6%, хорошая кредитная история, отсутствие другого жилья у членов семьи и т. д.

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К участию в отборе зарегистрировались 35,5 тыс человек, но в результате 15 отборов оформить кредит смог только каждый шестой претендент из отобранных 4230 победителей. Это — 669 семей (55,8% от запланированного количества). С остальными кандидатами не было связи, либо они не находились в Украине, либо оказались неплатежеспособными.

Также из-за несогласованности критериев включения заявителя в реестровый список и условий предоставления кредита, на консультации и оформление победителей отборов, которые зарегистрировались, но в итоге не участвовали в Проекте, неэффективно потратили 9 тыс. рабочих часов работников Госмолодежилья.

Особенность Проекта — взносы по кредитам от заемщиков направлялись в револьверный фонд, из которого в дальнейшем должны были кредитоваться новые участники. В 2021—2022 годах Госмолодежьжилье накапливало средства в этом фонде, но на льготное ипотечное кредитование ВПЛ их не использовало вовсе. И только в 2023 году и I квартале 2024 года за счет средств револьверного фонда профинансировано 50 льготных ипотечных кредитов. При этом задержки с распределением этих средств привели к тому, что 24 заемщика за это время упустили возможность приобрести жилье в кредит.

Также аудит выявил, что условия программы не урегулировали вопрос дальнейшего погашения кредита в случае утраты или повреждения ипотечного жилья. К примеру, 15 объектов жилой недвижимости, приобретенные заемщиками за средства гранта и переданные в ипотеку, были разрушены (1 объект — уничтожен полностью, 14 — повреждены). Для приобретения нового жилья вместо уничтоженного заемщик получил жилищный сертификат и приобрел новую квартиру. На уничтоженное жилье ипотека была прекращена, а на приобретенное — наложен запрет на отчуждение сроком на пять лет. То есть Госмолодежьжилье теряло залог по кредиту.

Фінансовий клуб По материалам:

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