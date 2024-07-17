Спрос на кредиты в еврозоне растет впервые за два года — Finance.ua
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Спрос на кредиты в еврозоне растет впервые за два года

Кредит&Депозит
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Падение цен на жилье и снижение стоимости заимствований способствуют увеличению спроса на ипотечные и потребительские кредиты.
Об этом сообщает Financial Times.
Спрос на кредиты со стороны домохозяйств еврозоны вырос впервые за два года, поскольку потребители реагируют на падение цен на жилье, снижение стоимости заимствований и рост доверия к экономике.
Европейский центральный банк заявил, что улучшение перспектив на рынке жилья, особенно в Германии, крупнейшей экономике Европы, стало главным фактором возобновления спроса на ипотечные и потребительские кредиты.
В прошлом году цены на жилье в Германии упали на 8,4%, что является одним из самых больших падений в Еврозоне, где цены в среднем снизились на 1,1% по сравнению с предыдущим годом.
Оживление спроса на кредиты домохозяйств поддерживает временное восстановление экономики еврозоны, но увеличение объемов заимствований может способствовать сохранению высокой инфляции, что усиливает осторожность политиков относительно снижения процентных ставок.
Спрос на кредиты со стороны бизнеса продолжает падать седьмой квартал подряд из-за снижения инвестиционной активности и повышения ставок по корпоративным кредитам.
Во втором квартале банки несколько смягчили условия кредитования домохозяйств, в то же время усилив их для бизнеса, особенно по кредитам на коммерческую недвижимость.
Ожидается, что в третьем квартале спрос на кредиты увеличится как со стороны домохозяйств, так и со стороны корпоративных заемщиков.
По материалам:
Економічна Правда
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