Сколько добровольных взносов на пенсионное страхование уплатили украинцы за первое полугодие — Finance.ua

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Сколько добровольных взносов на пенсионное страхование уплатили украинцы за первое полугодие

Казна и Политика
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Сколько добровольных взносов на пенсионное страхование уплатили украинцы за первое полугодие
Сколько добровольных взносов на пенсионное страхование уплатили украинцы за первое полугодие
За первое полугодие 2024 года в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования поступило 20,4 млн грн добровольных взносов.
Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.
С начала 2024 года по состоянию на 1 июля в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования совершен 9291 добровольный платеж на общую сумму 20,4 млн грн.
Подавляющее большинство платежей (58%) произведено в размере минимального страхового взноса, который с 1 апреля составляет 1 760 грн.
Сколько добровольных взносов на пенсионное страхование уплатили украинцы за первое полугодие
Большинство добровольных взносов — 7768 — были сделаны для приобретения собственного страхового стажа. Еще 1523 плательщика перевели средства в пользу других лиц.
Также в течение шести месяцев от 33 меценатов поступило 334,5 тыс. грн благотворительных пожертвований.
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По материалам:
Finance.ua
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