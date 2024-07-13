Сколько добровольных взносов на пенсионное страхование уплатили украинцы за первое полугодие — Finance.ua

Сколько добровольных взносов на пенсионное страхование уплатили украинцы за первое полугодие Сегодня 09:10 — Казна и Политика

Сколько добровольных взносов на пенсионное страхование уплатили украинцы за первое полугодие

За первое полугодие 2024 года в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования поступило 20,4 млн грн добровольных взносов.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

С начала 2024 года по состоянию на 1 июля в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования совершен 9291 добровольный платеж на общую сумму 20,4 млн грн.

Подавляющее большинство платежей (58%) произведено в размере минимального страхового взноса, который с 1 апреля составляет 1 760 грн.

Большинство добровольных взносов — 7768 — были сделаны для приобретения собственного страхового стажа. Еще 1523 плательщика перевели средства в пользу других лиц.

Также в течение шести месяцев от 33 меценатов поступило 334,5 тыс. грн благотворительных пожертвований.

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