Столичный бизнес получил льготы на уплату земельного налога — Finance.ua
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Столичный бизнес получил льготы на уплату земельного налога

Фондовый рынок
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Столичный бизнес получил льготы на уплату земельного налога
Столичный бизнес получил льготы на уплату земельного налога
Киевсовет предоставил столичному бизнесу льготы на оплату за землю.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
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«Как неотложный вопрос на сегодняшнюю сессию мы внесли проект решения о предоставлении бизнесу льготы на оплату за землю с марта по май 2022 года. Это важный шаг для поддержки столичных предпринимателей. Потому что мы понимаем, что в этих сложных условиях бизнесу нужно работать», — сказал Виталий Кличко.

Какое решение приняли

Депутаты внесли изменения в решение Киевсовета от 23 июня 2011 г. № 242/5629 «Об установлении местных налогов и сборов в г. Киев», установив с 1 марта по 31 мая 2022 г. ставку земельного налога за земельные участки в столице, нормативная денежная оценка которых проведена, в размере 0% от их нормативной денежной оценки земли.

Справка Finance.ua:

  • несмотря на очень сложные условия, бизнесу в Украине удается адаптироваться к вызовам войны. Европейская Бизнес Ассоциация подготовила предложения на предмет того, как государство может поддержать и помочь бизнесу;
  • В бизнес-сообществе считают, что валютные ограничения Нацбанка значительно ограничивают право бизнеса на проведение операций с валютой. Несмотря на то, что они направлены на регулирование и защиту платежного баланса Украины во время войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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