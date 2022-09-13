Столичный бизнес получил льготы на уплату земельного налога — Finance.ua

Столичный бизнес получил льготы на уплату земельного налога Сегодня 16:01 — Фондовый рынок

Столичный бизнес получил льготы на уплату земельного налога

Киевсовет предоставил столичному бизнесу льготы на оплату за землю.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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«Как неотложный вопрос на сегодняшнюю сессию мы внесли проект решения о предоставлении бизнесу льготы на оплату за землю с марта по май 2022 года. Это важный шаг для поддержки столичных предпринимателей. Потому что мы понимаем, что в этих сложных условиях бизнесу нужно работать», — сказал Виталий Кличко.

Какое решение приняли

Депутаты внесли изменения в решение Киевсовета от 23 июня 2011 г. № 242/5629 «Об установлении местных налогов и сборов в г. Киев», установив с 1 марта по 31 мая 2022 г. ставку земельного налога за земельные участки в столице, нормативная денежная оценка которых проведена, в размере 0% от их нормативной денежной оценки земли.

Справка Finance.ua:

несмотря на очень сложные условия, бизнесу в Украине удается адаптироваться к вызовам войны. Европейская Бизнес Ассоциация подготовила предложения на предмет того, как государство может поддержать и помочь бизнесу;

В бизнес-сообществе считают, что валютные ограничения Нацбанка значительно ограничивают право бизнеса на проведение операций с валютой. Несмотря на то, что они направлены на регулирование и защиту платежного баланса Украины во время войны.

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